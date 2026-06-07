L‘aspettativa di vita media delle donne giapponesi nel 2025 è di 87,13 anni, il valore più alto del mondo, raggiunto per il quarantesimo anno consecutivo secondo i dati del Ministero della Salute giapponese. In Giappone vivono oltre 90.000 centenari, più del 90% dei quali sono donne, e gran parte di loro mantiene autonomia fisica e lucidità cognitiva ben oltre gli ottant’anni.

Dietro questo primato mondiale c’è ovviamente una combinazione di fattori, genetica, sistema sanitario, stile di vita, cultura sociale, ma la ricerca scientifica degli ultimi anni ha isolato con crescente precisione il ruolo che la dieta tradizionale giapponese gioca in questa equazione. In particolare, cinque alimenti che le donne giapponesi consumano con regolarità fin dall’infanzia si distinguono per le loro proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e per l’effetto documentato sul microbioma intestinale, il sistema che sempre più ricercatori considerano il vero centro di controllo della salute e dell’invecchiamento.

La buona notizia è che nessuno di questi cinque alimenti è esotico o inaccessibile. Alcuni si trovano già nella dieta italiana, altri si reperiscono facilmente nei supermercati ben forniti o online. La differenza non sta nel cosa, ma nel quanto spesso e in che contesto.

Il legame tra dieta tradizionale giapponese e microbioma: cosa dice la ricerca

Prima di entrare nei singoli alimenti, vale la pena capire perché il microbioma intestinale sia così centrale nella storia della longevità giapponese femminile.

Uno studio pubblicato su Nutrients nel gennaio 2026 (Hatayama et al., PMC12844664) ha analizzato la composizione del microbioma intestinale di donne giapponesi anziane che seguivano ancora la dieta tradizionale Shokuyo, basata prevalentemente su riso integrale, verdure, legumi e piccole quantità di pesce, confrontandola con quella di donne della stessa fascia d’età che avevano adottato un’alimentazione più occidentalizzata. I risultati hanno mostrato che la composizione microbica del gruppo che seguiva la dieta tradizionale era significativamente più vicina a quella osservata nei soggetti sani, con una maggiore diversità batterica e una minore prevalenza di specie associate all’infiammazione cronica intestinale.

Sul fronte del legame diretto tra dieta giapponese e invecchiamento biologico, uno studio della Waseda University pubblicato su Frontiers in Nutrition nel maggio 2024 (Kawamura et al., doi: 10.3389/fnut.2024.1373806) ha utilizzato gli orologi epigenetici del DNA, i marcatori più precisi disponibili oggi per misurare l’età biologica reale di un individuo, indipendentemente dall’età anagrafica, per confrontare il ritmo di invecchiamento cellulare in uomini che seguivano uno schema alimentare giapponese sano rispetto a chi si discostava da quella tradizione. La dieta giapponese sana era associata a un invecchiamento biologico significativamente più lento, ovvero a cellule che si comportavano come se fossero più giovani di quanto l’età del calendario indicasse.

È in questo contesto che i cinque alimenti che seguono acquistano il loro pieno significato.

Il tè verde matcha: il più potente antiossidante liquido della dieta giapponese

Il tè verde, e nella sua forma più concentrata il matcha, la polvere di foglie di tè verde essiccate e macinate, è forse il simbolo più universalmente riconosciuto della cultura alimentare giapponese. Ma dietro il rituale estetico della cerimonia del tè c’è una chimica bioattiva che la scienza ha documentato con una letteratura sterminata.

Il principio attivo principale del tè verde è l’epigallocatechina gallato, meglio conosciuta con l’acronimo EGCG, una catechina appartenente alla famiglia dei polifenoli. L’EGCG è uno degli antiossidanti più potenti in assoluto tra quelli presenti negli alimenti comunemente consumati: neutralizza i radicali liberi, riduce l’infiammazione sistemica cronica e ha dimostrato in numerosi studi in vitro e in vivo la capacità di modulare l’espressione di geni legati all’invecchiamento cellulare.

Ma l’effetto del tè verde che più direttamente connette questo alimento alla salute intestinale è quello sul microbioma. I polifenoli del tè verde sono stati documentati come promotori della crescita dei Lactobacillus e dei Bifidobacterium, i cosiddetti batteri buoni, e come inibitori selettivi di specie batteriche associate all’infiammazione intestinale. Una tazza di tè verde al mattino non è solo un rito culturale: è un prebiotico liquido che nutre quotidianamente l’ecosistema intestinale.

Il matcha, contenendo la foglia intera in polvere invece di una semplice infusione, ha concentrazioni di EGCG fino a tre volte superiori rispetto al tè verde tradizionale in foglia.

Il miso: il fermentato millenario che educa il sistema immunitario

Il miso è una pasta fermentata prodotta dalla soia, e spesso da cereali come orzo o riso, attraverso l’azione del koji, il fungo Aspergillus oryzae, per periodi che vanno da pochi mesi a diversi anni. Nella cucina giapponese tradizionale la zuppa di miso è un alimento quotidiano, consumata a colazione, pranzo e cena come elemento costante della tavola, non come piatto occasionale.

Il processo di fermentazione trasforma i componenti della soia in qualcosa di profondamente diverso rispetto alla materia prima. Le proteine vengono scomposte in peptidi bioattivi, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà antipertensive documentate. I fitoestrogeni, in particolare le isoflavone come la genisteina e la daidzeina, vengono resi più biodisponibili dalla fermentazione, e questi composti svolgono un ruolo rilevante nella regolazione ormonale femminile, nella protezione cardiovascolare e nella riduzione del rischio di certi tumori ormono-sensibili.

Ma l’aspetto più direttamente legato alla salute intestinale è la presenza di batteri vivi prodotti durante la fermentazione, un profilo probiotico che, inserito in una matrice alimentare densa di nutrienti, ha effetti più duraturi e più profondi di molti integratori probiotici. Lo studio clinico della Macao Polytechnic University del 2024 ha osservato che le popolazioni che consumano regolarmente alimenti fermentati come il miso mostrano una maggiore diversità del microbioma e livelli più bassi di marcatori infiammatori sistemici come l’interleuchina-6 e la proteina C-reattiva.

Il natto: il fermentato che in Occidente conoscono ancora in pochi

Se il miso è il fermentato più conosciuto fuori dal Giappone, il natto rimane il più incompreso, e probabilmente il più potente dal punto di vista nutrizionale. Si tratta di fagioli di soia interi fermentati con il batterio Bacillus subtilis natto, che producono una consistenza filamentosa e appiccicosa e un sapore intenso e pungente che i palati non abituati trovano difficile da accettare al primo incontro.

Eppure il natto è uno degli alimenti più studiati in relazione alla salute cardiovascolare e alla longevità. Contiene la nattokinase, un enzima con proprietà fibrinolitiche documentate, ovvero capace di scomporre i coaguli di fibrina nel sangue, che ha attirato l’attenzione della ricerca cardiologica per il suo possibile ruolo nella prevenzione tromboembolica. Contiene vitamina K2 nella forma MK-7, la forma con la biodisponibilità più alta tra tutte le forme di vitamina K, essenziale per la mineralizzazione ossea e per il corretto direzionamento del calcio verso le ossa e lontano dalle arterie.

Ma è il suo profilo probiotico a interessare di più i ricercatori del microbioma. Il Bacillus subtilis natto è uno dei ceppi batterici più studiati per la sua capacità di colonizzare il colon, resistere all’acidità gastrica e produrre amminoacidi e enzimi digestivi che migliorano l’assorbimento dei nutrienti. Le donne giapponesi che consumano natto regolarmente, tipicamente a colazione, con riso e zuppa di miso, mostrano nei dati epidemiologici tassi di osteoporosi e fragilità ossea significativamente più bassi rispetto a quelle che non lo consumano, anche a parità di tutti gli altri fattori.

Le alghe kombu e wakame: minerali e antiossidanti dall’oceano

Le alghe marine occupano uno spazio nella dieta giapponese che non ha equivalenti in nessun’altra cucina del mondo, e la varietà consumata quotidianamente — kombu, wakame, nori, hijiki — copre un profilo nutrizionale che nessun singolo vegetale terrestre riesce a replicare da solo.

Il kombu, l’alga laminaria bruna usata come base del brodo dashi e come alga condimento nelle insalate, è la fonte alimentare più ricca di iodio disponibile in natura, un minerale essenziale per la funzione tiroidea che è sistematicamente carente nelle diete occidentali. Ma il kombu è anche ricco di fucoidan, un polisaccaride solfato con proprietà immunomodulatorie, antivirali e anti-infiammatorie documentate da numerosi studi pubblicati su riviste internazionali. Il fucoidan agisce come un prebiotico selettivo, nutrendo preferenzialmente i ceppi batterici intestinali associati alla produzione di acidi grassi a catena corta, i metaboliti microbici più importanti per la salute della mucosa intestinale e per la regolazione dell’infiammazione sistemica.

Il wakame, l’alga verde-scura presente nella zuppa di miso e nelle insalate, è ricco di fucoxantina, un carotenoide esclusivo delle alghe marine che ha dimostrato proprietà antiossidanti superiori al beta-carotene in diversi modelli sperimentali, oltre a un effetto termogenico documentato nel tessuto adiposo che potrebbe spiegare in parte perché le donne giapponesi che consumano alghe regolarmente tendano a mantenere un peso corporeo stabile nel corso degli anni.

I funghi shiitake: beta-glucani e immunità dall’oriente

I funghi shiitake sono parte integrante della cucina giapponese da più di mille anni, utilizzati sia freschi sia essiccati in zuppe, riso, tempura e piatti saltati. La loro popolarità non è casuale: lo shiitake è uno degli alimenti con il profilo bioattivo più complesso e meglio documentato tra tutti i funghi commestibili.

Il suo componente immunomodulante principale è il lentinano, un beta-glucano, la stessa famiglia di fibre solubili che abbiamo incontrato nell’orzo e che caratterizza anche l’avena, con proprietà immunostimolanti così pronunciate da essere stato approvato in Giappone come farmaco adiuvante nella terapia del cancro gastrico già negli anni Ottanta. A basse dosi alimentari, il lentinano funziona come un modulatore dell’immunità innata, migliorando la risposta dei macrofagi e dei linfociti NK senza sovrastimare il sistema immunitario.

Sul fronte del microbioma, i polisaccaridi dello shiitake hanno dimostrato in studi recenti (inclusa una ricerca pubblicata su Food Chemistry nel 2023) la capacità di aumentare significativamente la popolazione di Lactobacillus e Bifidobacterium nel colon, con riduzioni parallele dei batteri patogeni opportunisti. Uno studio del 2015 pubblicato su Journal of the American College of Nutrition con 52 adulti sani che consumavano shiitake cotti ogni giorno per quattro settimane ha documentato miglioramenti significativi nei marcatori immunitari e una riduzione della proteina C-reattiva, il marcatore di infiammazione sistemica più misurato in medicina clinica.

Lo shiitake essiccato, che si trova nei supermercati ben forniti e in tutti i negozi di alimentari asiatici — è adatto a qualsiasi cucina: basta reidratarlo in acqua tiepida per 20 minuti prima dell’uso, e il liquido di ammollo può essere usato come base per brodi e zuppe, senza sprecare nessuno dei suoi composti bioattivi.

Il segreto non è nei singoli alimenti ma nel sistema

La lezione più importante che emerge dalla dieta delle donne giapponesi longeve non riguarda nessuno di questi cinque alimenti preso in isolamento. Riguarda la frequenza, la varietà e la sinergia. Tè verde ogni giorno. Miso a colazione o a pranzo. Alghe nelle zuppe. Funghi nei piatti saltati. Natto come abitudine settimanale.

La ricerca sul microbioma delle donne anziane giapponesi che seguono la dieta tradizionale Shokuyo ha suggerito che questo modello alimentare potrebbe essere associato a una composizione microbica intestinale sana, indicando il suo potenziale come opzione di intervento dietetico. Non è la magia di un superalimento, è la costruzione quotidiana, ripetuta per decenni, di un ecosistema intestinale ricco e diversificato che si riflette in ogni aspetto della salute: dall’immunità all’infiammazione, dall’equilibrio ormonale alla neurologia.

Nessuno di questi cinque alimenti richiede di trasformare la propria cucina in un ristorante giapponese. Richiede di aggiungerli uno alla volta, con gradualità e curiosità, alla dieta che già si ha. Una tazza di tè matcha al mattino. Un cucchiaino di miso sciolto nell’acqua calda a pranzo. Funghi shiitake saltati due volte a settimana. Alghe wakame nella zuppa. Natto su un piatto di riso integrale nel fine settimana.

Riferimenti scientifici citati nell’articolo: — Hatayama K. et al., “Intestinal Microbiota of Older Japanese Females Adhering to a Traditional Japanese Brown Rice-Based Diet Pattern”, Nutrients, 9 gennaio 2026; 18(2):219. doi: 10.3390/nu18020219. PMC12844664 — Kawamura T. et al. (Waseda University), “Healthy Japanese dietary pattern is associated with slower biological aging in older men: WASEDA’S health study”, Frontiers in Nutrition, 24 maggio 2024; 11:1373806. doi: 10.3389/fnut.2024.1373806 — Ministry of Health, Labour and Welfare Japan, “Abridged Life Tables for Japan 2024/2025”, aggiornamento settembre 2025