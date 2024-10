Liam Payne, ex membro della band One Direction, è tragicamente morto cadendo da un balcone di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Il cantante 31enne è precipitato da un’altezza di circa 14 metri (45 piedi) dal terzo piano del Casa Sur Hotel, dove alloggiava. I paramedici, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto rianimarlo a causa della gravità delle sue ferite, dichiarandolo morto sul posto.

Le ultime ore di Liam Payne

Payne era arrivato in Argentina insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy il 30 settembre 2024, con l’intenzione di restare per cinque giorni. Tuttavia, il loro soggiorno si è prolungato per due settimane, durante le quali Payne si è riunito con l’ex compagno di band Niall Horan per assistere al suo concerto alla Movistar Arena di Buenos Aires il 2 ottobre. Il 12 ottobre, Cassidy è tornata negli Stati Uniti, lasciando Payne da solo in Argentina. Due giorni dopo, il 14 ottobre, l’ex fidanzata del cantante, Maya Henry, aveva avviato un’azione legale contro di lui, accusandolo di contatti ossessivi e di “utilizzare” i suoi fan contro di lei.

L’incidente fatale

Il giorno della sua morte, Payne è stato visto per l’ultima volta in una fotografia mentre tornava nella sua stanza d’albergo. Ore prima dell’incidente, la polizia è stata chiamata presso l’hotel a causa di segnalazioni di un uomo che si comportava in modo aggressivo e che sembrava sotto l’influenza di droghe o alcol. Una chiamata di emergenza registrata, effettuata da un dipendente dell’hotel, descriveva Payne come “fuori di sé” e “distruttivo”, manifestando la preoccupazione che potesse farsi del male a causa della presenza di un balcone nella stanza.

Poco dopo, un forte rumore è stato udito nella corte interna dell’hotel, dove il corpo del cantante è stato trovato. Nonostante l’intervento tempestivo dei paramedici, Payne aveva riportato fratture fatali al cranio, risultando impossibile salvarlo.

Le indagini e la reazione del pubblico

La polizia ha avviato un’indagine sulle circostanze della caduta di Payne, ma al momento non ci sono prove conclusive che chiariscano se sia stato un incidente o altro. Il corpo è stato trasportato in un obitorio locale per l’autopsia, mentre la stanza dell’hotel e il balcone sono stati sottoposti a un esame forense dettagliato.

Fuori dall’hotel, numerosi fan scioccati si sono radunati per rendere omaggio al cantante, adornando l’area con fiori e candele in un’improvvisata veglia commemorativa. La notizia ha scosso il mondo della musica, con molti fan e celebrità che hanno espresso il loro cordoglio sui social media.