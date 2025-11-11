Tanti i motivi per cui gli italiani amano giocare d’azzardo, a partire dall’adrenalina che si prova facendolo, alla possibilità di divertirsi e intrattenersi per un po’, senza dimenticare l’idea di tentare la sorte e avere un colpo di fortuna. Il riferimento non è alle piccole vincite, che possono rendere ogni sessione di gioco interessante, ma a quelle che cambiano la vita e a cui ogni giocatore segretamente aspira, fantasticando su come spenderle. Premi milionari, spesso collegati a giochi come le lotterie nazionali ed europee.

Sono questi i giochi che hanno determinato in Italia e anche in Europa, le vincite maggiori, in grado di stravolgere intere esistenze. Senza dimenticare che anche giocate al lotto particolarmente fortunate, o il mitico sei al superenalotto possono generare vincite record. Giochi alla portata di tutti, nelle ricevitorie e punti vendita sul territorio, ma disponibili anche online.

Quasi tutti i siti di gioco con licenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno una sezione in cui è possibile acquistare biglietti delle lotterie italiane ed europee, gratta e vinci e puntare numeri fortunati ai tradizionali giochi a estrazione. Per non correre rischi bisogna prendere in considerazione solo i siti legali, come i casinò verificati da iGaming.com che accettano PayPal e sono particolarmente sicuri. Infatti questo metodo di pagamento consente non solo di effettuare ricariche e prelievi in modo istantaneo, ma offre diversi livelli di sicurezza e tecnologie anti frode.

Le vincite più alte in Europa

Tra i giochi europei, disponibili anche per gli italiani, nelle apposite sezioni dei casinò con Paypal, c’è l’Eurojackpot. Si tratta di una lotteria internazionale, inaugurata nel 2012 e presente in 19 nazioni, con un jackpot che può arrivare fino a 120 milioni di euro.

Le vincite record a questo gioco sono proprio quelle che hanno raggiunto il premio massimo e hanno premiato in particolare modo giocatori tedeschi. Il jackpot è stato assegnato infatti in Germania due volte, nel corso del 2025: il 23 settembre scorso e il 9 maggio. Mentre il 4 giugno del 2024, i 120 milioni sono andati in Danimarca e il 16 gennaio, sempre del 2024, in Norvegia.

Un altro gioco che ha creato milionari in Europa è l’EuroMillions, nato in Francia nel 2004 e disponibile in nove paesi, ma non Italia. Davvero da record gli importi assegnati da questo gioco. Ecco le tre ultime vincite più elevate, tutte da 250 milioni: lo scorso 19 agosto, in Francia; il 17 giugno in Irlanda il 28 marzo in Austria.

I premi più alti in Italia

Rispetto ai premi elargiti dalle lotterie europee, le vincite più alte legate alla Lotteria Italia impallidiscono. Ma di certo anche nel nostro Paese vi sono stati dei colpi di fortuna con vincite destinate a cambiare la vita. Tra queste c’è l’unica vincita milionaria, negli annali dell’Eurojackpot, ottenuta nel nostro Paese. Si tratta di ben 33 milioni 290mila euro vinti il 29 maggio 2020.

Non è questo però il premio più alto vinto in Italia. Per scovarlo bisogna cambiare gioco e andare al Superenalotto, il cui montepremi si accumula settimana dopo settimana, se non viene centrato la fatidica sestina. Il 16 febbraio del 2023 viene è rimasto nella storia per la vincita record di 371,1 milioni di euro. Premio che fino ad oggi rappresenta la vincita più alta da quando è stato inventato il gioco del Superenalotto. Questo però, non ha reso super ricco un solo individuo.

Si trattava infatti di un sistema Sisal, che ha reso sicuramente molto felici i 90 che ne acquistarono una quota e si portarono a casa più di 4 milioni di euro a testa. Non un sistema ma una giocata singola di soli 2€ quella che il 13 agosto portò un fortunato di Lodi a ottenere ben 209.106€. Nell’ottobre dello stesso anno a Sperlonga fu sbancato il montepremi di 177.729 milioni. La data in cui è stato ottenuto il primo jackpot con una schedina giocata online è il 25 marzo del 2023, il premio ammontava a 73 milioni di euro.