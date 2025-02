La fine del mondo è imminente, afferma un americano ex ricercatore di UFO. Lo ha scritto ben 60 anni fa, in un libro che la CIA ha tenuto secretato fino a poco fa e delle cui 200 pagine ha autorizzato la pubblicazione di sole 50.

Il libro si intitola “The Adam and Eve Story”, è stato scritto nel 1966 dall’ex dipendente dell’aeronautica militare statunitense, ricercatore UFO e autoproclamato sensitivo Chan Thomas, ma la sua pubblicazione è stata bloccata dall’agenzia.

È stato declassificato silenziosamente nel 2013, almeno in parte, ma è rimasto nascosto nel database della CIA, fino ad ora, scrive Ellyn Lapointe sul Daily Mail riferisce che nel libro Thomas sostiene che ogni 6.500 anni, un disastro di proporzioni simili al “Diluvio universale” biblico colpisce la Terra.

Gli esperti dibattono sulla data esatta di quel diluvio riportato nel Libro della Genesi, ma Thomas afferma che è avvenuto circa 6.500 anni fa e ci sono alcune prove archeologiche e geologiche a sostegno di tale affermazione.

Con questa logica, Thomas sostiene che la prossima catastrofe è imminente. Per quanto riguarda come sarà la fine del mondo, Thomas ritiene che il campo magnetico terrestre cambierà improvvisamente e drasticamente, scatenando il caos in tutto il pianeta.

Un libro sulla fine del mondo bloccato dalla CIA

Il motivo per cui il libro è stato classificato rimane poco chiaro, ma alcuni hanno suggerito che l’agenzia fosse preoccupata che il libro avrebbe causato panico di massa o fatto trapelare informazioni relative a ricerche governative segrete.

Thomas aveva legami con progetti classificati durante il suo periodo presso la defunta azienda aerospaziale McDonnell Douglas. Faceva parte di un piccolo team di scienziati riuniti dall’azienda per indagare sulle segnalazioni di UFO. Sebbene non ci siano registrazioni ufficiali del lavoro diretto di Thomas per la CIA, l’accordo di segretezza dell’agenzia significa che i dipendenti passati devono ottenere l’approvazione prima di pubblicare libri e altre opere di comunicazione.

“In California, le montagne tremano come felci al vento; il possente Pacifico si solleva e si accumula in una montagna d’acqua alta più di due miglia, quindi inizia la sua corsa verso est”, ha scritto Thomas nel suo libro. ‘In una frazione di giorno tutte le vestigia della civiltà sono scomparse e le grandi città — Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York — non sono altro che leggende’, scrive. ‘Non è rimasta quasi una pietra dove milioni di persone camminavano solo poche ore prima’.

Il primo capitolo, intitolato “The Next Cataclysm”, inizia con: “Come Noè 6.500 anni fa… Come Adamo ed Eva 11.500 anni fa… Anche questo accadrà…” L’apertura criptica suggerisce che il prossimo cataclisma è pronto a verificarsi da un giorno all’altro.

Il libro è composto da 55 pagine, ma Thomas ne ha scritte più di 200. Il resto è ancora top secret fino a oggi. E il motivo del coinvolgimento della CIA rimane un mistero. Il racconto apocalittico inizia con la distruzione della California, spiegando come i venti “con la forza di mille eserciti” faranno a pezzi tutto ciò che vedono con il loro “bombardamento supersonico”, mentre lo tsunami del Pacifico sommerge Los Angeles e San Francisco “come se fossero solo granelli di sabbia”.

Un disastro ambientale

Thomas sostiene che questi impatti colpiranno l’intero continente nordamericano “entro tre ore”, poiché un terremoto crea simultaneamente enormi crepe nel terreno che consentono al magma di risalire in superficie. Ma non sarà solo il Nord America a essere inghiottito dalla distruzione. Nessuno dei sette continenti sarà in grado di sfuggire all’assalto, scrive Thomas, con ognuno che sperimenta versioni leggermente diverse della stessa drammatica fine.

Entro il settimo giorno, “l’orrenda furia è finita” e l’intera Terra è cambiata, scrive. “Il bacino del Golfo del Bengala, appena a est dell’India, è ora al Polo Nord. L’Oceano Pacifico, appena a ovest del Perù, è al Polo Sud”, spiega Thomas. Persino la Groenlandia e l’Antartide sono state scagliate verso l’equatore e “trovano le loro calotte glaciali che si dissolvono follemente nel caldo tropicale”.

Thomas dipinge un quadro terrificante di cambiamenti climatici e riorganizzazione tettonica che distruggono la civiltà. Ma non ci sono prove scientifiche che suggeriscano che un simile cataclisma sia possibile. “È solo un peccato che queste cose vengano divulgate”, ha detto a The Verge Martin Mlynczak, un ricercatore senior presso il NASA Langley Research Center.

“Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. E non ci sono prove, né scienza, né fisica dietro nessuna delle affermazioni sul cambiamento del campo magnetico associato al cambiamento climatico”. Inoltre, non ci sono prove che suggeriscano che il campo magnetico terrestre abbia mai fatto, o farà mai, l’inversione di 90 gradi descritta da Thomas. “Questo è totalmente falso. Se fosse quello che accadeva ogni 6.500 anni, lo vedremmo sicuramente; sarebbe in tutti i registri… La quantità di energia per realizzarlo è enorme. E non c’è nulla che possa avviarlo,’ ha detto Mlynczak.

Anche se la sua teoria sul perché e sul come finirà il mondo avesse un merito scientifico, ci sarebbe comunque motivo di mettere in dubbio la sua affermazione che l’apocalisse è imminente, scrive Ellyn Lapointe. Thomas afferma che l’ultima catastrofe di questa natura, il diluvio biblico di Noè, è avvenuta 6.500 anni fa, e che questo significa che siamo in attesa della prossima. Ci sono alcune prove geologiche e archeologiche che suggeriscono che questa data potrebbe essere corretta.

Ad esempio, uno studio del 2006 ha affermato che il legno di 6.500 anni recuperato dal “luogo di atterraggio dell’arca di Noè” era in realtà parte dell’arca stessa. Ma l’età del legno è stata contestata da altri esperti. L’intervallo di date più ampiamente accettato per il diluvio è compreso tra 4.000 e 5.000 anni fa. Se questo evento si fosse verificato davvero durante quel periodo, allora la stima di Thomas per la fine del mondo sarebbe sbagliata di oltre 1.000 anni. Pertanto, tutte le prove suggeriscono che il violento disastro descritto in “The Adam and Eve Story” non accadrà mai.

Thomas faceva parte di un team impiegato da un’azienda aerospaziale collegata all’aeronautica militare statunitense per la ricerca sugli UFO. Thomas era contemporaneo del dott. Robert Wood, che da allora è diventato un importante esperto di UFO. In un articolo pubblicato nel 2007, Wood nomina Thomas come uno dei suoi più importanti ricercatori UFO.

Descrive l’autore come un uomo “eccezionalmente innovativo” che “affermava di essere in contatto con gli extraterrestri”. Il dott. Wood confessa tuttavia di aver quasi “licenziato” Thomas per il suo comportamento eccentrico, ma lo ha descritto come un “pensatore totalmente fuori dagli schemi”.

Nel libro “The Adam and Eve story”, Thomas afferma che Gesù era uno studioso che visse in India e fu rapito da un UFO. Thomas afferma che Gesù visse con la tribù Naga nell’India settentrionale per quasi 18 anni nel periodo della sua vita che non è menzionato nella Bibbia. “Stranamente, c’era una tribù nell’estremo nord dell’India chiamata tribù Naga”, ha scritto Thomas.

Secondo Thomas, Gesù era considerato un “genio” dal popolo Naga e ha trascorso dai dieci ai quindici anni imparando a parlare e scrivere la lingua locale. Thomas afferma che le ultime parole di Gesù sono state effettivamente pronunciate nella lingua Naga e le traduce come “Sto svenendo, sto svenendo, l’oscurità mi sta sopraffacendo”. In un’altra sezione del libro Thomas afferma anche che Gesù è stato rapito dagli alieni la domenica di Pasqua e dice che due “angeli sono venuti sulla Terra nel loro veicolo spaziale per prendersi cura delle conseguenze della crocifissione di Gesù”.