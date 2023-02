L’importanza delle certificazioni aziendali per consumatori e imprese

Assium promuove la formazione e l’adeguamento alle normative vigenti nel mercato dell’utility management e propone ai soci premium un percorso di Certificazione di Azienda Affidabile.

Le certificazioni dei sistemi aziendali, attengono alla capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti e le esigenze della collettività, impegnandosi in un miglioramento continuo. In qualche modo, sono una forma di “assicurazione indiretta” e riguardano, in particolare, i sistemi di gestione per la qualità, per l’ambiente, per la sicurezza delle informazioni, per la sicurezza alimentare.

Secondo Uni – Ente nazionale italiano di unificazione – le certificazioni, tra le tante cose, rendono “le aziende italiane più competitive, perché diminuiscono i costi aziendali e i tempi per introdurre sul mercato prodotti e servizi; tutelano i cittadini, come consumatori e come lavoratori, perché stabiliscono gli standard di qualità e di sicurezza di prodotti, processi, servizi; proteggono l’ambiente e promuovono la sostenibilità, perché sono sempre più attente e stringenti su questi aspetti”.

Il percorso Assium di Certificazione di Azienda Affidabile

Assium – Associazione Italiana Utility Manager è la prima che si occupa di tutelare e vigilare nel mercato delle utilities;

Assium supporta le aziende e le famiglie, promuovendo gli Utility Manager, figure professionali certificate secondo la norma UNI 11782 del 2020, adeguatamente preparate per comprendere l’andamento geopolitico del mercato;

Assium propone un percorso di certificazione per le aziende associate, al termine del quale otterranno un punteggio e il bollino di Azienda Affidabile, strumento competitivo e di tutela.

Le certificazioni aziendali sono uno strumento necessario per adeguare la propria struttura, e se stessi, alle normative in corso e sono un buon presupposto di successo nelle pianificazioni che riguardano il futuro dei sistemi aziendali e la soddisfazione del cliente finale, per il quale l’affidabilità di un’azienda è data dalla presenza di garanzie costanti.

Con questo spirito, e forte dell’esperienza maturata nell’applicazione della norma UNI 11782 del 2020, di cui sono i principali divulgatori, il comitato tecnico-scientifico di Assium ha lanciato un percorso dedicato alla certificazione di affidabilità con l’obiettivo di contribuire a guidare i consumatori nella scelta di aziende e operatori efficienti, riducendo i livelli di rischio e di esposizione.

Assium per favorire il sano sviluppo del settore utilities

Assium, fondata ad aprile del 2020, contestualmente alla norma UNI sopra citata, nasce con lo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e rappresentare gli Utility Manager certificati e le aziende virtuose che agiscono nell’utility management.

L’obiettivo principale dell’associazione è quello di favorire il sano sviluppo del nostro settore (Telecomunicazioni, Energia elettrica e Gas), attraverso il miglioramento dei servizi offerti, la professionalizzazione dei nostri team, il loro comportamento sano e leale sul mercato, anche alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori economici e sociali.

Assium è impegnata nella disciplina del mercato delle Utilities, attraverso due principali attività: per i professionisti si occupa di divulgazione su formazione e certificazione in riferimento alla norma UNI 11782 e impegno per renderla obbligatoria; audit e certificazioni di Affidabilità per le aziende che operano in nei settori da Assium stessa rappresentati.

All’interno dell’ecosistema Assium nasce dunque la certificazione di Affidabilità con un chiaro obiettivo: verificare che la Società sottoposta ad audit possieda tutti i requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione di AZIENDA AFFIDABILE e che operi in linea coi principi di etica e di trasparenza nel rispetto del codice deontologico dell’associazione. Gli asset aziendali coinvolti nell’audit sono: la formazione e certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, la corrispondenza con le fatture emesse, un servizio di post vendita di qualità.

Le 7 società che hanno già ottenuto le certificazioni

Le società che hanno richiesto ed ottenuto le certificazioni nel primo anno, sono state ben 7: NewDone, EnergieChiare, FBC Italia, GLserVIS, Utilità, PU Broker, Mitan Telematica. Hanno aderito all’audit di certificazione, fermamente convinte che ci sia bisogno di un cambiamento e che il cliente debba essere messo al centro di ogni processo interno al sistema. Il bollino di qualità e affidabilità di Assium rappresenta anche un elemento distintivo e in un mercato altamente competitivo ha la funzione di aumentarne il vantaggio.

Agenda Marzo 2023 per professionisti, aziende e consumatori

Evento ABC Reseller di Stantup | 2 e 3 marzo a Salerno – Il workshop per Reseller più seguito in Italia, organizzato da Stantup di Giuseppe Dell’Acqua Brunone. Il presidente di Assium, Federico Bevilacqua, interviene parlando della norma UNI 11782 del 2020 e della necessità di certificazione per i professionisti e nei sistemi azienda.

Ricorrenze di Marzo 2023: