L’importanza di un monitor funzionale per lo smart working

Sempre più persone negli ultimi anni hanno iniziato a lavorare in smart working, cioè svolgendo la propria attività professionale da casa o comunque, in un luogo diverso dall’ufficio.

Proprio per questo motivo, creare una postazione di lavoro comoda e funzionale, usufruendo della giusta strumentazione e dei dispositivi più adatti, è diventato un vero e proprio must per milioni di lavoratori in tutto il mondo.

In particolare, acquistare un monitor che risulti funzionale per lo smart working è diventata una questione centrale, che spesso può creare alcune difficoltà a causa della vasta gamma di prodotti in commercio e alle poche informazioni a disposizione per individuare il monitor più adatto alle proprie esigenze.

Scegliere un monitor senza fare le dovute ricerche può comportare l’acquisto di un dispositivo inadeguato e, di conseguenza, un importante stress alla vista oltre che quotidiane difficoltà e rallentamenti nello svolgimento delle prestazioni professionali.

Chi lavora in smart working, infatti, sa benissimo che per lavorare in modo confortevole e puntuale è necessario avere a disposizione un monitor che protegga la vista, con la riduzione della luce blu, e che allo stesso tempo sia efficiente dal punto di vista energetico, con una resa delle immagini di alto livello, e che possibilmente sia anche un modello dal design moderno e di stile, così da integrarsi in modo elegante in qualunque ambiente domestico.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio quali devono essere le caratteristiche di un buon monitor per lo smart working e alcuni dei modelli più amati e ricercati del momento.

Caratteristiche di un monitor funzionale per lo smart working

Lo smart working è diventato sempre più comune, e un monitor funzionale è indispensabile per garantire un livello di produttività superiore, oltre che per permettere di lavorare in modo confortevole durante le lunghe ore alla scrivania.

Durante la scelta del monitor per lo smart working è quindi importante valutare alcuni aspetti, quali:

tecnologia di riduzione della luce blu: lo smart working richiede di passare molte ore davanti al monitor, e questo può comportante un affaticamento gravoso per gli occhi. Per questo motivo è preferibile optare per modelli che prevedano la riduzione della luce blu, così da proteggere la vista;

ottimizzazione degli spazi: un monitor con un’ampia superficie permette di avere più finestre e applicazioni aperte, per lavorare in modo più comodo e allo stesso tempo rapido;

qualità dell’immagine: soprattutto per chi lavora in ambito creativo, la precisione della gamma di colori è un tassello fondamentale. Per questo motivo è importante acquistare un monitor con una risoluzione elevata, preferibilmente Full HD (1920×1080) o superiore, e dotato delle più moderne tecnologie;

connettività: un buon monitor per uso professionale dovrebbe avere a disposizione alcune connessioni indispensabili (come HDMI o USB-C), così da collegarlo con facilità al computer o ad altri dispositivi;

refresh rate: il refresh rate, o “tempo di aggiornamento”, indica il numero di immagini che ogni secondo vengono mostrate dal monitor. Più questo indicatore è elevato, più le immagini e i video appariranno in modo fluido. Affinché un modello sia funzionale per lo smart working il refresh rate dovrebbe essere di almeno 60 Hz;

angoli di visione: un monitor funzionale per lo smart working dovrebbe offrire angoli di visione il più ampi possibile, per godere di una visione nitida anche da differenti posizioni;

regolazione dell’altezza: questo fattore permette di adattare il monitor alla propria postura, così da prevenire eventuali problematiche al collo o alla schiena, tipiche delle lunghe ore davanti al pc;

design: al di là dei vari aspetti tecnici, anche l’occhio vuole la sua parte, per questo è importante non tralasciare anche l’aspetto estetico del monitor, affinché possa integrarsi perfettamente all’interno dell’ambiente lavorativo.

Ad oggi è disponibile in commercio un’ampia gamma di monitor che possono adattarsi ad un uso professionale, tra i più richiesti vi è LG MyView Smart Monitor, un monitor innovativo e dalle molteplici funzioni, che sta facendo molto parlare di sè. Scopriamo le sue caratteristiche particolari.

LG MyView Smart Monitor: un nuovo modo di vivere lo smart working

LG ha lanciato recentemente sul mercato una nuova linea di monitor, LG MyView Smart Monitor, che ha rivoluzionato il settore grazie alle sue caratteristiche uniche nel suo genere.

LG MyView Smart Monitor è infatti stato pensato per permettere di lavorare comodamente da casa ma, allo stesso tempo, per poter guardare i propri contenuti del cuore, o ascoltare la musica preferita, senza bisogno di collegare il monitor a un computer.

Questo modello può essere infatti usato come un monitor tradizionale o, a seconda delle necessità, come una classica smart TV grazie al sistema operativo webOS che permette di accedere ai vari servizi in streaming.

I monitor LG MyView Smart Monitor sono dotati di Wi-Fi e Bluetooth integrati, che consentono di condividere i propri file in modo rapido attraverso AirPlay 2 e Screen Share.

Inoltre questo dispositivo può collegarsi direttamente con gli altri elettrodomestici presenti nell’ambiente domestico tramite l’app ThinQ, così da poterli gestire direttamente dalla propria scrivania senza dover interrompere l’attività lavorativa.

Infine LG MyView Smart Monitor supporta gli ultimi programmi professionali, come Microsoft 365 e Google Calendar, senza avere bisogno di connettersi al computer.

LG non ha dimenticato anche l’aspetto estetico della propria creazione, con cornici sottili su tre lati e lo stand Ergo, che permette di regolare altezza, inclinazione, rotazione e profondità del monitor in base alle proprie necessità.

I monitor LG MyView Smart Monitor possono inoltre essere utilizzati attraverso il comodo e intuitivo telecomando, che permette di usare il monitor come qualunque televisione LG.

Infine la gamma LG MyView Smart Monitor consente di scegliere tra diversi display, da un minimo di 27” a un massimo di 32 ”, con una risoluzione Full HD o Ultra HD 4K e tecnologia IPS e VA che garantiscono immagini nitide e fluide, con colori vivaci, che permettono un’esperienza di lavoro di alto livello, anche in caso di video call frequenti.

In definitiva LG MyView Smart Monitor è la risposta per chi lavora in smart working e vuole il massimo della comodità.