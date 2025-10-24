Nel cuore della Ciociaria, sotto la storica Cattedrale di Anagni, si cela uno scrigno di arte e spiritualità che pochi conoscono.

Questo ambiente sotterraneo, realizzato tra il 1072 e il 1104 per volontà del vescovo Pietro da Salerno, rappresenta uno dei più significativi e suggestivi esempi di pittura medievale in Italia, un capolavoro ancora largamente sottovalutato.

La cripta si sviluppa sotto la Cattedrale di Santa Maria, simbolo della città nota come “Città dei Papi” – patria di pontefici come Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII, quest’ultimo protagonista di un episodio storico fondamentale noto come lo “schiaffo di Anagni”. In questo spazio raccolto, sorprendentemente ben conservato, si estende un ciclo pittorico di oltre 540 metri quadrati, che riveste volte e pareti con scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento.

Le rappresentazioni spaziano dalla Creazione al Giudizio Universale, fino all’Apocalisse, offrendo un racconto visivo di alto valore simbolico e spirituale. Nonostante l’anonimato degli artisti medievali, la qualità degli affreschi viene ritenuta tra le più elevate espressioni della pittura europea di quel periodo. I colori vividi, le proporzioni accurate e la complessità compositiva rivelano una profonda conoscenza della simbologia cristiana, accompagnata da un raffinato uso della matematica e della geometria sacra.

Accanto agli affreschi, la cripta custodisce un prezioso pavimento cosmatesco, esempio di arte musiva romanico-benedettina, con tessere marmoree disposte in motivi geometrici che dialogano armoniosamente con archi e colonne romaniche. Questo equilibrio visivo amplifica il carattere sacro e meditativo dell’ambiente. Ogni dettaglio è carico di significato: gli elementi naturali, i cicli stagionali, la vita umana e l’ordine cosmico si fondono in un linguaggio che intreccia fede, scienza e filosofia.

San Magno, il patrono e la sua eredità

La cripta prende il nome da San Magno di Anagni, vescovo e martire vissuto tra la fine del II secolo e il 251. Originario di Trani, dove nacque, San Magno è venerato come santo patrono di Anagni, città che custodisce le sue reliquie proprio in questa cripta. La sua figura è strettamente legata alla diffusione del Cristianesimo nel Lazio e alla costruzione della Cattedrale di Anagni. Dopo aver subito persecuzioni, Magno morì martire a Ceccano il 19 agosto 251 e la sua memoria è celebrata con grande devozione.

Numerosi affreschi nella cripta narrano le vicende del santo, inclusi i suoi miracoli postumi e il trasporto delle reliquie ad Anagni, testimonianze artistiche che ne sottolineano l’importanza spirituale e culturale. Nel Medioevo, la città si sviluppò attorno a questa forte identità religiosa, rafforzata dalla presenza di papi e dalla centralità del potere ecclesiastico, elementi che si riflettono nel patrimonio artistico e architettonico locale.

Situata a 424 metri sul livello del mare nella provincia di Frosinone, Anagni è conosciuta come la “Città dei Papi” per aver dato i natali a figure di rilievo come Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII, quest’ultimo protagonista di uno degli eventi più noti della storia medievale, lo “schiaffo di Anagni”, avvenuto proprio nella Cattedrale. Con circa 20.575 abitanti, la città conserva un ricco patrimonio storico che spazia da architetture religiose a civili, con la Cattedrale di Santa Maria e la cripta di San Magno come fulcro artistico e spirituale.

Oltre agli affreschi, la cattedrale ospita un eccezionale pavimento cosmatesco e un reliquiario di San Tommaso Becket, mentre il Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) offre un’esperienza immersiva, con visite guidate virtuali in 3D e servizi innovativi come il dog sitting per i visitatori con animali guida. Il museo rappresenta un polo di attrazione fondamentale per il Lazio meridionale, valorizzando l’eredità culturale e spirituale della città.

La cripta di San Magno è accessibile al pubblico con prenotazione consigliata e offre un percorso fruibile anche a persone con disabilità. Visitare questo luogo significa immergersi in un viaggio nel tempo, tra arte, fede e storia, dove la spiritualità si manifesta attraverso il colore, la pietra e la luce.