Il calciatore brasiliano Neymar Jr. è uno che fa spesso parlare di sé e non solo per le sue doti calcistiche. Ė notizia di qualche mese fa, infatti, la perdita, durante una sessione di casinò online soldi veri su Twitch, di un milione di euro. Ma è verità o una grande bufala architettata per pubblicità?

Neymar è un calciatore fenomenale. Nonostante i suoi tanti infortuni, il brasiliano che gioca nel Paris Saint Germain ha dimostrato più e più volte la sua grande classe con gol incredibili e giocate da numero 10. Al di là del campo di pallone, però, l’attaccante è famoso per altro: le sue donne, i tradimenti, i suoi tanti amici, la voglia di divertirsi. Qualche mese fa, infatti, è diventato popolare un suo video su Twitch (il canale di dirette streaming di proprietà Amazon) in cui, giocando su un sito casinò, avrebbe perso 1 milione di euro. Abbiamo a che fare con una notizia reale o è un’operazione di marketing organizzata con la complicità del calciatore?

Il brasiliano non è nuovo a momenti di popolarità fuori dagli stadi. Sappiamo, infatti, che è appassionato di casinò online soldi veri, di videogames e di gioco d’azzardo in generale. L’importante, comunque, quando si ha questo tipo di passione, (che ci si chiami Neymar o sia un utente comune), è verificare su siti attendibili tipo imiglioricasinoonline.net che si stia giocando con soldi veri su siti autorizzati e legali. Tornando a bomba sul nostro numero 10 e sulla sua passione per il gambling online, possiamo sottolineare che il momento in cui, piangendo, ha farfugliato di aver perso un’ingente somma di denaro proprio mentre si dava da fare con il casinò, è andato subito virale. Il calciatore, infatti, infortunato alla caviglia , ha passato molto tempo sui social giocando a giochi dove si vincono soldi veri e questa particolare scenetta è sembrata costruita come nel miglior film girato ad Hollywood.

alle lacrime si è passati, nell’arco di pochi secondi, a delle fragorose risate, come se tutto fosse stato organizzato e nessuno avesse davvero perso del denaro. Per questa ragione, poco dopo la chiusura del video con questa reazione , tanti si sono chiesti se fosse tutto finto.

Neymar ha perso davvero dei soldi?

In un mondo in cui aumentano , ogni giorno, le fake news è difficile credere a quello che si vede. Per questa ragione, molti utenti hanno creduto, come abbiamo visto, che la perdita di denaro del brasiliano fosse una bufala. In realtà non è proprio così: il calciatore ha, infatti, davvero perso 937mila euro ma non in soldi reali. Si trattava di Fun Bonus, cioè bonus, appunto, offerti dal casinò online Blaze.

Un’operazione di marketing, quindi, architettata dall’operatore stesso che ha stretto una partnership ufficiale con Neymar Jr., nominato Ambassador per i prossimi 4 anni. L’atleta, da sempre rapito dal fascino dell’azzardo, promuoverà, nei mesi a venire, il marchio online in tutto il mondo tranne che in Brasile. Una storia interessante, dunque, sotto tanti punti di vista. Il primo è rappresentato dalla visibilità data dall’attaccante al casinò in tutto il globo solo attraverso una diretta streaming. Il secondo è, certamente, l’idea in sé, semplice ma d’impatto.Il terzo è il fascino e la potenza del calcio nell’azzardo, da sempre connubio vincente.

Brasile: si riparte con Menezes

Se da una parte i giochi con vincite in denaro hanno tanti appassionati, altrettanti ne abbiamo nel mondo del calcio, specie in Brasile, patria di grandi atleti e del bel gioco. Dopo l’ennesimo Mondiale deludente, però, i verdeoro sono alla ricerca di una guida che possa, finalmente, riportarli alla vittoria in campo internazionale. Con le dimissioni di Tite, infatti, è rimasta scoperta la guida della panchina della nazionale affidata, poi, nel febbraio del 2023 a Ramon Menezes, con un incarico ad interim.

Abbiamo scoperto, infatti, negli ultimi mesi che la Federazione di calcio brasiliana ha fatto un lungo pressing sul nostro Carlo Ancelotti, immaginato come perfetto per il ruolo di trascinatore dopo un periodo buio. Ma l’allenatore emiliano non è stato convinto dal progetto e ha rifiutato pensando di continuare la sua avventura al Real Madrid, reduce da una stagione un po’ sotto gli standard per i blancos. L’arrivo di rinforzi come Jude Bellingham e Brahim Diaz, però, fanno ben sperare in un nuovo campionato da protagonisti per i pluricampioni spagnoli.

Nel frattempo, però, mentre Neymar continua a fare riabilitazione per la caviglia, la nazionale verdeoro si trova in un cambio generazionale un po’ deludente con alcune stelle come Richarlison, Antony o Gabriel Martinelli che hanno, davvero, perso una grande occasione per diventare memorabili. Ci aspettiamo, comunque, segnali incoraggianti da questo nuovo corso, con maggiore attaccamento alla maglia e meno pensieri che, di tanto in tanto, riescono a rendere meno vivaci alcune partite di coloro che hanno messo sempre estro e fantasia nel pallone.