Per il cuore è meglio un bicchiere di vino che una birra, il verdetto degli scienziati
Meglio un bicchiere di vino che una birra. Lo evidenzia un nuovo studio che verrà presentato il 28 marzo alla Sessione Scientifica Annuale dell’American College of Cardiology: un consumo moderato di vino rosso, senza eccessi, non danneggia il cuore e potrebbe persino ridurre il rischio di infarto e di morte. Lo studio, osservazionale, ha analizzato oltre 340.000 adulti britannici partecipanti alla UK Biobank tra il 2006 e il 2022, valutando le abitudini di consumo di alcol e i dati di mortalità.
I ricercatori hanno considerato quantità basse (fino a 20 g a settimana), moderate (20–40 g al giorno per gli uomini, 10–20 g per le donne) ed elevate (oltre 40 g per gli uomini, oltre 20 g per le donne) e confrontato gli effetti di vino, birra, sidro e superalcolici. “Questi risultati provengono dalla popolazione generale e, in alcuni gruppi ad alto rischio, come le persone con malattie croniche o patologie cardiovascolari, i rischi potrebbero essere ancora maggiori”, spiega Zhangling Chen, professore presso il Secondo Ospedale Xiangya della Central South University in Cina e autore senior dello studio. I dati mostrano che, rispetto a chi non beve mai o beve solo occasionalmente, l’alcol in eccesso aumenta la mortalità fino al 24%, con picchi del 36% per il cancro e 14% per le malattie cardiache. Ma a pari consumo, il vino riduce il rischio di morte cardiovascolare del 21%, mentre birra, sidro e superalcolici aumentano il rischio anche a livelli bassi. “Questi risultati possono contribuire a perfezionare le linee guida, sottolineando che i rischi per la salute dipendono non solo dalla quantità, ma anche dal tipo di bevanda”, conclude Chen, sottolineando l’effetto benefico dei polifenoli e degli antiossidanti presenti nel vino rosso.