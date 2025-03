Si avvicina il tempo di pensare alle pulizie di primavera. Perché non approfittare della super offerta di Eurospin sui prodotti per la cura di casa?

Sono sempre momenti complicati per le famiglie italiane, in grande difficoltà a causa dei rincari degli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda le tariffe del gas e della luce. Non per nulla il governo ha dovuto varare un apposito decreto per ampliare fino a 8 milioni la platea delle famiglie che potranno beneficiare di uno sconto in bolletta da 200 euro (e che può arrivare fino a 500 euro per i redditi più bassi).

Ma un altro fronte del risparmio è senz’altro quello della spesa, arte in cui gli italiani sono maestri. Per abbattere i costi molti scelgono catene di supermercati come Eurospin, marchio da tempo affermato nel settore della grande distribuzione perché capace di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. A primavera si comincia a pensare alle pulizie di casa e le offerte di Eurospin sono davvero imbattibili.

Eurospin, i migliori prodotti per la cura di casa in offerta a prezzi imbattibili

Nel corso degli ultimi anni Eurospin ha cambiato il suo approccio al clienti per garantire un’esperienza di shopping caratterizzata da rapidità e efficienza. Per i consumatori c’è la possibilità, anche grazie a internet, di rimanere sempre aggiornati su promozioni e offerte grazie all’applicazione dedicata. Di recente Eurospin ha lanciato un’offerta sui prodotti per la cura della casa, con prezzi a dir poco concorrenziali.

Grazie a Eurospin le famiglie possono mettere in pratica quella che il Censis ha definito l’«invincibile abitudine italiana» ovvero la tendenza a risparmiare. Sul fronte degli articoli per la cura della casa, Eurospin offre a prezzi scontati diversi prodotti Dexal:

Candeggina densoattiva da 3 litri a 1,79 euro (anziché 2,35);

Sgrassatore lavanda spray da 1 litro a 1,19 euro (invece che a 1,49 euro);

Spray Mousse sgrassatore con candeggina da 750 ml venuto a 1,09 euro (invece che a 1,45);

Detergente spray con aceto di mele (900 ml) a 1,09 euro, anziché a 1,39 euro.

Brilla mobili con cera d’api a 1,29 euro (invece dei precedenti 1,69 euro);

Disgorgante liquido a 1,29 euro (prima era venduto a 1,49 euro)

Interessanti anche queste offerte:

Secchio ovale con strizzatore a 2,99 euro (non più a 3,45 euro);

Scopa da interni e esterni messa in vendita a 1,99 euro (invece di 2,49 euro)

Manico da scopa allungabile da 150 cm a 1,49 euro anziché 1,99 euro.

Sono molti altri i prodotti offerti a prezzi imbattibili da Eurospin. Sul sito della grande catena di distribuzione sarà possibile visionare altre offerte come sempre a in grado di fornire un eccellente rapporto qualità-prezzo.