Quali sono i vantaggi di stampare online?

La stampa online è un servizio che permette di ricevere comodamente a casa diversi prodotti personalizzati utili per un business: riviste, cataloghi, volantini, espositori ma anche packaging, stickers e molto altro. Infatti, ormai da qualche anno, per la realizzazione di stampe personalizzate basta qualche semplice click.

Come stampare online?

Come già spiegato, si tratta di un’operazione molto semplice e veloce. Basta utilizzare un sito di stampa online come Pixartprinting e selezionare il prodotto desiderato tra quelli proposti, scegliendo anche i vari formati e le opzioni disponibili. Ad esempio, se si ha intenzione di realizzare un libro, i siti web di stampa permettono di scegliere anche la copertina, tra rigida e flessibile, la rilegatura ecc. Per quanto riguarda il design, è possibile caricare già un file pronto in formato pdf, oppure scegliere tra le diverse idee proposte dal sito web. In alcuni casi, inoltre, è disponibile anche un servizio di modifica e creazione direttamente sulla piattaforma, così da ottenere un design personalizzato senza dover richiedere il supporto di un grafico esterno. Dopo aver definito tutti i dettagli, inoltrare l’ordine è semplice: basta inserire i propri dati, selezionare il metodo di pagamento e attendere quanto ordinato senza muoversi da casa.

Perché stampare online?

Avvalersi di un servizio di stampa online ha molti vantaggi: