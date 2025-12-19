La MSC World Cruise 2026 si conferma come uno degli eventi più attesi per gli amanti del viaggio e dell’avventura in crociera.

MSC Crociere propone un tour intorno al mondo in 132 giorni, dal 5 gennaio al 3 maggio 2026, che unisce comfort, lusso e scoperta culturale, toccando 46 destinazioni in 33 Paesi diversi. Con la nave MSC Magnifica, emblema della flotta MSC, l’esperienza si arricchisce di servizi esclusivi e itinerari unici, pensati per soddisfare anche i viaggiatori più esigenti.

La partenza da Genova segna l’inizio di un viaggio di oltre 40.000 miglia nautiche che attraversa i principali oceani e continenti. Dal fascino esotico dei Caraibi alle atmosfere vibranti delle Americhe, passando per i gioielli del Pacifico e le meraviglie naturali dell’Oceania, Sud Africa e Oceano Indiano, ogni tappa è un’immersione nella cultura e nella cucina locale.

Tra le peculiarità dell’itinerario spiccano i 7 overnight in porti iconici, che consentono agli ospiti di esplorare in modo approfondito città come Los Angeles, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo, Port Louis e Città del Capo. Oltre a queste soste prolungate, la crociera include 15 escursioni a terra gratuite, selezionate da MSC per far vivere esperienze autentiche e indimenticabili in ogni destinazione.

Per i membri del MSC Voyagers Club sono previsti vantaggi esclusivi, tra cui uno sconto del 5% e il triplo dei punti al momento della prenotazione, un incentivo per chi già conosce la qualità del servizio MSC.

MSC Magnifica: la casa galleggiante per un viaggio senza confini

La MSC Magnifica è una nave progettata per crociere di lunga durata, con un’attenzione particolare al comfort e alla sostenibilità ambientale. Varata nel 2010 e dotata di 13 ponti passeggeri, la nave è una delle più amate della flotta MSC. La sua capacità di ospitare oltre 2.500 passeggeri in 1.259 cabine, molte delle quali con balcone privato, garantisce un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Tra le novità in arrivo nel 2026, la MSC Magnifica inaugurerà il nuovo MSC Yacht Club, un’area riservata che offrirà servizi di lusso come servizio maggiordomo 24 ore su 24, ristorante esclusivo e piscina privata. Questa sezione della nave rappresenta un vero e proprio “hotel di lusso” galleggiante, pensato per chi desidera privacy e un servizio impeccabile.

Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella pluripremiata MSC Aurea Spa, usufruire della piscina coperta con tetto retraibile e partecipare a numerose attività sportive, dal tennis al bowling. L’intrattenimento serale è assicurato dal teatro da 1.200 posti e da un’ampia scelta di locali, tra cui la discoteca panoramica T32, il casinò e il cinema 4D.

La crociera offre un’esperienza gastronomica completa e variegata grazie ai cinque ristoranti gourmet di bordo, dove si possono gustare piatti della cucina mediterranea, asiatica (giapponese, cinese e thailandese) e internazionale. Il pacchetto Dine&Drink, incluso nel prezzo della crociera, permette di consumare una selezione di bevande – tra vini, birre, soft drink e acqua minerale – durante i pasti al ristorante principale e al buffet.

La formula di pensione completa garantisce un viaggio senza preoccupazioni, ideale anche per famiglie: fino a 12 anni i bambini viaggiano gratis e il mini club a bordo offre animazione e attività dedicate per i più piccoli, completando così un’offerta pensata per tutte le età. MSC Crociere pone inoltre particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione, con servizi e strutture che rispettano l’ambiente e migliorano il benessere degli ospiti.

Costi e flessibilità di prenotazione

Il costo di una crociera intorno al mondo varia in base alla tipologia di cabina scelta: dalla cabina interna alle suite di lusso, passando per cabine con balcone in diverse categorie (Premium, Deluxe, Junior). Si può optare per l’intero itinerario di 132 giorni o per uno dei tre segmenti più brevi, da Genova a Los Angeles (32 giorni), da Los Angeles a Tokyo (47 giorni), o da Tokyo a Genova (55 giorni).

MSC offre condizioni di cancellazione flessibili e la possibilità di modificare nome o date (entro certi limiti), rendendo più accessibile l’organizzazione di un viaggio così impegnativo. Non sono cumulabili sconti con altre promozioni in catalogo, ma i soci del programma fedeltà beneficiano di vantaggi immediati.