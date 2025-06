Da oggi il barbiere te lo porti a casa, grazie alle offerte Lidl non ti servirà appuntamento, fai la barba in 5 minuti.

Prendersi cura del proprio aspetto è un gesto di rispetto verso sé stessi, ma anche verso chi ci circonda, mostrarsi al meglio è solo la punta dell’iceberg. Un dettaglio fuori posto, una barba trascurata o un taglio impreciso possono fare la differenza tra sentirsi in ordine o fuori posto.

Stare a proprio agio nella propria pelle, è una fortuna di pochi, per questo mantenere il proprio aspetto al meglio diventa fondamentale per la vita di tutti i giorni. Ma mantenere sempre un look curato non è così semplice come sembra e richiede dedizione e impegno, quasi come se fosse un secondo lavoro.

Con Lidl farti la barba sarà in gioco da ragazzi

Non tutti hanno il tempo o la voglia di passare regolarmente dal barbiere, per quanto molti uomini apprezzino un taglio fatto bene. Per chi viaggia spesso, poi, trovare un barbiere affidabile è un miraggio, anche se la vera sfida è trovare strumenti pratici, compatti e al tempo stesso funzionali.

I prodotti troppo economici durano poco, quelli professionali sono spesso ingombranti e costosi e non si prestano certo ad essere sballottati qua e la in valigia. Serve un alleato discreto, efficiente e sempre pronto all’uso, che però sia anche resistente e quel tanto economico che basta per metterlo in valigia tranquilli.

Proprio per rispondere a questa esigenza Lidl ha deciso di proporre una soluzione pensata per chi cerca qualità senza compromessi, al giusto prezzo. Un tagliacapelli-regolabarba multifunzione, ideale per gestire barba e capelli con precisione, ovunque e in qualsiasi momento, uno strumento perfetto per risparmiare tempo, spazio e denaro.

Il rasoio elettrico è dotato di due pettini intercambiabili che permettono di scegliere tra 12 lunghezze di taglio, da 1 a 33 mm. Che si tratti di una rifinitura leggera o di un taglio più deciso e preciso, il controllo è totale, basta selezionare la misura desiderata.

Il funzionamento, poi, è l’emblema della versatilità, si può usare sia con cavo che a batteria, garantendo massima libertà d’uso, anche all’improvviso. La batteria agli ioni di litio da 500 mAh assicura una buona autonomia, mentre l’alimentazione tramite cavo diventa un’ottima alternativa non si vuole attendere la ricarica.

Ovviamente non mancano gli accessori e nella confezione si trovano forbici, pettine, olio per lame, adattatore di rete, pennello di pulizia e custodia. Tutto ciò che serve per una routine completa per chi si vuole prendere cura di sé, il tutto coperto da ben 3 anni di garanzia sul prodotto.