Il pornodivo Rocco Siffredi, intervistato dal Corriere della Sera, ha criticato duramente la piattaforma di OnlyFans e chi la utilizza con troppa leggerezza: “È una malattia di questi tempi. Le donne decidono in modo troppo leggero di buttarsi senza avere la consapevolezza di quello che stanno facendo. Non a caso OnlyFans è la società dai fatturati record e dalla crescita esponenziale”.

Rocco Siffredi e il film “Blue”

Siffredi sarà l’ospite speciale della ventunesima edizione del Bergamo Sex, la manifestazione dedicata all’intrattenimento per adulti. Il pornodivo sarà protagonista di un talk show venerdì sera con Valentina Nappi. Siffredi ha appena concluso le riprese del film “Blue”, diretto da Eleonora Puglia, un progetto sul tema dei pericoli della rete e delle piattaforme online. Riguardo al film, al Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato: “Sono il papà di una ragazza che posta contenuti su OnlyFans per aiutare il fidanzato. In una scena mi ritrovo in terapia intensiva a vegliare mia figlia in punto di morte. Tre settimane dopo la fine delle riprese, ho rivissuto la stessa scena, ma nella realtà: mio figlio Leonardo ha rischiato la vita per una pericardite acuta. Ho vissuto i momenti più spaventosi della mia vita. Nel set, per immedesimarmi nella parte, immaginavo come dovessi sentirmi se avessi perso un figlio”.

Nel corso dell’intervista, Siffredi ha colto l’occasione per scagliarsi contro la moda e i pericoli di OnlyFans: “Qui le donne vendono il proprio corpo o si prostituiscono se arrivano all’incontro fisico con il cliente. Si definiscono content creator, ma i contenuti sono tutti di natura sessuale. E poi credono che i video li vedano solo i fan. Invece, sappiamo che quando immetti online materiale, ci resta per sempre”. Riguardo alla vicenda della maestra di un asilo di Treviso che è stata licenziata a causa del suo profilo sulla piattaforma, Siffredi ha affermato: “Sarò bigotto, ma nella vita devi scegliere che strada intraprendere. Se il lavoro ha un codice, va rispettato“.

Siffredi ha poi rivelato che alcune onlyfanser hanno bussato alla porta della sua accademia a Budapest: “Ci hanno provato, hanno aperto un profilo e non hanno avuto successo. Poi si buttano sul porno. Ma io credo nelle vocazioni: avrei pagato per fare il pornoattore. E oggi non ci sono più le pornostar di una volta, professioniste come Valentina Nappi e Martina Smeraldi”.