“Drone russo colpisce la Romania e tutti a parlare della minaccia del Cremlino nei confronti dell’Unione europea. Ma – scrive il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci – secondo voi, che interesse avrebbe oggi la Russia a colpire un paese della Nato? E sempre secondo voi, che interesse avrebbe invece oggi l’Ucraina a colpire un paese della Nato facendo credere che sarebbero stati i russi, proprio nel momento in cui si parla dell’ingresso del’Ucraina nella Ue? Pensateci”.