Attenzione a questi sei alimenti molto comuni e che troviamo in tutti i supermercati: al loro interno sono presenti i pericolosi grassi trans.

Oggi si pone – giustamente – molta attenzione a riguardo dei grassi alimentari. Ma spesso e volentieri si mette tutto in un unico calderone senza operare le corrette distinzioni. In particolare si fa fatica a distinguere di che tipo di grassi stiamo parlando e se questi siano o meno nocivi per la salute del nostro organismo. Ci sono ad esempio i grassi vegetali che possono avere un contenuto di lipidi simile a quello dei cibi di origine animale (come cocco o olio di palma).

Altri grassi invece nascono dalle lavorazioni operate dall’industria alimentare. Parliamo dei cosiddetti grassi trans, che si possono trovare anche in sei alimenti comuni. Il problema dei grassi trans è presto detto: la pericolosità per la nostra salute. Una dieta ricca di questi grassi, secondo le ricerche, fa aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Sarà bene dunque diminuire il consumo degli alimenti che li contengono.

Grassi trans, i sei alimenti comuni che li contengono

Il processo industriale all’origine dei grassi trans si chiama idrogenazione. In questo modo si “spezzano” chimicamente i grassi vegetali a basso costo (cocco, palma, ecc.) per poi riassemblarli come grassi trans. Questo processo porterà allo sviluppo di un grasso maggiormente compatto, più facile da spalmare e conservabile più a lungo. Si tratta di un processo a costi molto ridotti.

Possiamo trovare i grassi trans nei prodotti da forno, nei piatti pronti e nei cibi in scatola. Ma anche all’interno di dolci, gelati, grassi di cottura (come la margarina) e via dicendo. Un consumo eccessivo di grassi trans può portare a un aumento del cosiddetto colesterolo “cattivo” (lipoproteine LDL) e a una diminuzione di quello “buono” (lipoproteine HDL).

Questo significa che una dieta dove abbondano i grassi trans si accompagna a un rischio più elevato di andare incontro a malattie cardiovascolari come aterosclerosi, trombosi, ictus, ecc. Non è tutto: pare che gli acidi grassi trans favoriscano anche l’insorgenza di infiammazioni. Anche per via di questa loro funzione pro-infiammatoria l’OMS sconsiglia di eccedere in calorie derivare da grassi trans.

Secondo le linee guida OMS i grassi trans dovrebbero essere al massimo l’1% delle calorie introdotte nella nostra dieta alimentare. Un’alimentazione ricca di grassi trans aumenta del 21% il rischio di malattie cardiache e del 28% il rischio di morte. Si stima che ogni anno nel mondo muoiano oltre mezzo milione di persone a causa delle patologie cardiache.