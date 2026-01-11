“Mangia cibo vero”. È questo lo slogan con cui l’amministrazione Trump ha lanciato le nuove linee guida sull’alimentazione. Il documento è l’aggiornamento delle precedenti indicazioni e punta a cambiare le abitudini a tavola degli americani.

“Queste linee guida ci riportano alle origini”, ha detto in una nota il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. “Le famiglie americane devono dare priorità agli alimenti integrali e ricchi di nutrienti – proteine, latticini, verdure, frutta, grassi sani e cereali integrali – e ridurre drasticamente gli alimenti altamente trasformati”. Diverse le novità. La più evidente è la forma della nuova piramide alimentare, che, rispetto a quella tradizionale – con il vertice in su – appare ora rovesciata. Una scelta simbolica per chiarire la volontà di rottura.

Sul piano sostanziale, invece, il più importante cambiamento è il ruolo delle proteine. “Stiamo ponendo fine alla guerra alle proteine. Ogni pasto deve dare priorità a proteine di alta qualità e ricche di nutrienti, provenienti sia da fonti animali sia vegetali”, si legge nel sito dedicato al documento. La quantità quotidiana consigliata è tra 0,54-0,73 grammi per libbra di peso corporeo. Stop anche alla demonizzazione dei grassi: “sono una componente naturale di alimenti come carne, pesce, latticini, frutta secca, olive e avocado. Questi grassi favoriscono la salute del cervello, la funzione ormonale e l’assorbimento dei nutrienti se consumati nella loro forma naturale”, prosegue.

Per frutta e verdura si confermano le 5 porzioni quotidiane (2 per la frutta e 3 per le verdure). Scendono in basso, invece, i carboidrati che rientrano tra i cibi da limitare. “I cereali integrali sono consigliati. I carboidrati raffinati no”, si legge, nelle indicazioni che consigliano tra le 2 e le 4 porzioni quotidiane.

Bando, invece, agli alimenti con zuccheri aggiunti: “non fanno parte del consumo di cibi sani e non sono raccomandati”. Anzi, “la nuova Piramide incoraggia a evitare completamente gli zuccheri aggiunti”. Idem per gli alimenti ultra-processati.