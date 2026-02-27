Il venerdì del Festival di Sanremo vuol dire serata cover, quella in cui la gara si ferma per un attimo per lasciare spazio alla memoria e alla reinterpretazione dei grandi classici. Stasera, 27 febbraio 2026, i 30 Big in gara torneranno sul palco dell’Ariston con omaggi che spaziano dal pop internazionale alla colonna sonora della musica italiana.

Alla conduzione, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti. Non mancheranno collegamenti esterni: Francesco Gabbani si esibirà da piazza Colombo, mentre Max Pezzali sarà protagonista dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Come funziona il voto nella serata delle cover

La quarta serata di Sanremo 2026 prevede un sistema di votazione articolato. Gli artisti verranno valutati dal pubblico attraverso il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio.

Il televoto peserà per il 34%, mentre le altre due giurie incideranno ciascuna per il 33%. L’artista che riceverà il maggior numero di preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

È importante ricordare che i voti assegnati durante questa serata non influiranno sulla classifica finale del Festival.

La scaletta completa della serata cover di Sanremo 2026

Ecco tutti i duetti e le cover in programma nella serata del 27 febbraio.

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono” (Fiorella Mannoia, 1987)

Bambole di pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto” (Cristina D’Avena, 1985)

Chiello con Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco, 1962)

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi” (Pupo, 1980)

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp” (Babes in arms, 1937)

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via” (Fabrizio Moro, 2017)

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – “Aserejé” (Las Ketchup, 2002)

Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax” (Samuele Bersani, 2013)

Ermal Meta con Dardust – “Golden hour” (Jvke, 2022)

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura” (Gianna Nannini, 1995)

Francesca Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola” (David Bowie, 1970)

Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole” (Mina e Alberto Lupo, 1972)

J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita” (Cochi e Renato, 1974)

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento” (Tullio De Piscopo, 1988)

Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto” (Riccardo Cocciante, 1975)

Levante con Gaia – “I maschi” (Gianna Nannini, 1987)

Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà” (Gianluca Grignani, 1995)

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro al cuore” (Mina, 1966)

Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio” (Carmen Consoli, 2000)

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – “Il mondo” (Jimmy Fontana, 1965)

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno” (Ornella Vanoni, 1971)

Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto” (Fabrizio De André, 1966)

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone” (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)

Raf con The Kolors – “The riddle” (Nik Kershaw, 1984)

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni” (Michele Zarrillo, 1994)

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – “Baila morena” (Zucchero, 2001)

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack” (Ray Charles, 1961)

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Bésame mucho” (Consuelo Velázquez, 1940)

Tommaso Paradiso con Stadio – “L’ultima luna” (Lucio Dalla, 1979)

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita” (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)

Una serata tra classici italiani e hit internazionali

La scaletta mescola grandi classici della musica italiana, brani storici del repertorio internazionale e hit pop più recenti. Si passa da Luigi Tenco a Gianna Nannini, da Mina a Lucio Dalla, fino a Ray Charles e Nik Kershaw.

La serata delle cover rappresenta un momento particolare del Festival: è l’occasione per vedere i Big mettersi alla prova con repertori diversi dal proprio, confrontandosi con la storia della musica e con ospiti che spesso portano sul palco contaminazioni inattese.

Gli ospiti e la conduzione della quarta serata

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la presenza di Bianca Balti aggiunge un tocco glamour alla serata. Inoltre, ci saranno i collegamenti con Francesco Gabbani da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera.

La serata cover è ormai diventata un vero e proprio show parallelo all’interno del Festival, capace di catalizzare attenzione mediatica e commenti sui social.

Negli anni, la quarta serata si è trasformata in un banco di prova decisivo per gli artisti. Nonostante i voti non incidano sulla classifica finale, vincere la serata delle cover è considerato un riconoscimento importante.

Le reinterpretazioni, i duetti inediti e le scelte artistiche sorprendenti generano spesso i momenti più memorabili del Festival.