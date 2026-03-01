Il sipario del Teatro Ariston si è chiuso sulla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Sal Da Vinci, con la sua voce ballata senza tempo intitolata “Per sempre sì”, ha conquistato il gradino più alto del podio, riportando la melodia classica napoletana in cima alle preferenze del pubblico e delle giurie.

Sul podio anche Sayf, secondo classificato con Tu mi piaci tanto, e Ditonellapiaga, terza con Che fastidio!.

Una finale combattuta fino all’ultimo voto

La serata conclusiva ha visto i 30 artisti esibirsi per l’ultima volta prima del verdetto. Il sistema di voto ha incrociato le preferenze del televoto (34%), della giuria sala stampa, tv e web (33%) e della giuria delle radio (33%). Alla fine della prima fase, il conduttore Carlo Conti ha annunciato la classifica dalla trentesima alla sesta posizione, lasciando suspense sui cinque finalisti.

I primi cinque, rivelati in ordine casuale, sono tornati a esibirsi. Poi la riapertura del televoto e l’annuncio definitivo: Sal Da Vinci conquista il Festival tra applausi e standing ovation.

La scalata di Sal Da Vinci

Fin dalla prima serata, l’accoglienza per il brano di Sal Da Vinci era apparsa straordinaria. “Per sempre sì” non è solo una canzone d’amore, ma un inno alla resilienza sentimentale che ha colpito dritto al cuore dei telespettatori. Durante la proclamazione, visibilmente commosso, il cantante ha dedicato il trofeo alla sua famiglia e alla città di Napoli, sottolineando quanto questo riconoscimento sia il culmine di un lungo percorso artistico. Il verdetto finale ha visto un dominio netto al televoto, dove la fan base dell’artista si è mobilitata in massa per sostenere quello che è già diventato un tormentone radiofonico.

Sayf e Ditonellapiaga sul podio

Il secondo posto di Sayf è la prova che Sanremo sa ancora guardare al futuro. Il giovane artista, in gara con “Tu mi piaci tanto”, ha stregato la Giuria delle Radio e i critici più giovani.

Ditonellapiaga A chiudere il cerchio dei primi tre troviamo, che con “Che fastidio!” ha confermato il suo status di icona indie-pop, portando a casa anche la vittoria nella serata delle cover.

Subito sotto il podio si sono piazzate le certezze: una splendida Arisa, quarta con “Magica Favola”, e l’inedita coppia formata da Fedez e Marco Masini, quinti con “Male necessario”.

La classifica finale completa di Sanremo 2026

Ecco la graduatoria ufficiale dal primo al trentesimo posto: