Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci, secondo Sayf. La classifica finale
Il sipario del Teatro Ariston si è chiuso sulla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Sal Da Vinci, con la sua voce ballata senza tempo intitolata “Per sempre sì”, ha conquistato il gradino più alto del podio, riportando la melodia classica napoletana in cima alle preferenze del pubblico e delle giurie.
Sul podio anche Sayf, secondo classificato con Tu mi piaci tanto, e Ditonellapiaga, terza con Che fastidio!.
Una finale combattuta fino all’ultimo voto
La serata conclusiva ha visto i 30 artisti esibirsi per l’ultima volta prima del verdetto. Il sistema di voto ha incrociato le preferenze del televoto (34%), della giuria sala stampa, tv e web (33%) e della giuria delle radio (33%). Alla fine della prima fase, il conduttore Carlo Conti ha annunciato la classifica dalla trentesima alla sesta posizione, lasciando suspense sui cinque finalisti.
I primi cinque, rivelati in ordine casuale, sono tornati a esibirsi. Poi la riapertura del televoto e l’annuncio definitivo: Sal Da Vinci conquista il Festival tra applausi e standing ovation.
La scalata di Sal Da Vinci
Sayf e Ditonellapiaga sul podio
La classifica finale completa di Sanremo 2026
Ecco la graduatoria ufficiale dal primo al trentesimo posto:
-
Sal Da Vinci – Per sempre sì
-
Sayf – Tu mi piaci tanto
-
Ditonellapiaga – Che fastidio!
-
Arisa – Magica favola
-
Fedez e Marco Masini – Male necessario
-
Nayt – Prima che
-
Fulminacci – Stupida sfortuna
-
Ermal Meta – Stella stellina
-
Serena Brancale – Qui con me
-
Tommaso Paradiso – I romantici
-
LDA e Aka 7even – Poesie clandestine
-
Luchè – Labirinto
-
Bambole di Pezza – Resta con me
-
Levante – Sei tu
-
J-Ax – Italia starter pack
-
Tredici Pietro – Uomo che cade
-
Samurai Jay – Ossessione
-
Raf – Ora e per sempre
-
Malika Ayane – Animali notturni
-
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
-
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
-
Michele Bravi – Prima o poi
-
Francesco Renga – Il meglio di me
-
Patty Pravo – Opera
-
Chiello – Ti penso sempre
-
Elettra Lamborghini – Voilà
-
Dargen D’Amico – Ai Ai
-
Leo Gassmann – Naturale
-
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
-
Eddie Brock – Avvoltoi