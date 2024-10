Tailleur donna: i completi perfetti per l’ufficio e le cerimonie

La caratteristica che rende il tailleur da donna un capo imprescindibile nella propria collezione è la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti che richiedono uno stile elegante e più o meno formale. Dall’ufficio alle cerimonie, dalle serate di gala alla giornata della laurea, il completo giacca e pantalone donna, anche nella sua versione con la gonna, permette di creare outfit sofisticati, minimal chic o in stile bold. Impossibile non citare Sisley qui, che tra le sue proposte di tailleur donna ha dato grande spazio proprio a questo stile, così di tendenza ormai da diverse stagioni.

Il tailleur è molto più che un must have quindi: è una vera e propria icona che da decenni mantiene il suo ruolo di protagonista nel guardaroba femminile. Ma quali sono i modelli perfetti per ogni occasione? Ecco una guida ai tailleur donna eleganti più adatti per le diverse situazioni.

I tailleur donna da cerimonia e per i matrimoni: l’alternativa all’abito

La vera alternativa all’abito classico sono gli eleganti tailleur da cerimonia, perfetti per un look formale ma anche rilassato, a seconda dell’occasione. In satin, in cotone, in lino, la differenza qui la fa soprattutto il colore: le tonalità chiare, come beige, giallo e azzurro, sono adatte alle cerimonie pomeridiane e i garden wedding, mentre i toni più scuri e profondi come il blu sono la scelta più glamour per le cerimonie serali.

Per quanto riguarda i modelli, le giacche dal taglio sartoriale e i pantaloni con vestibilità a sigaretta sono la scelta ideale per chi cerca il massimo dell’eleganza, mentre un blazer regular e pantaloni flare fit permettono di costruire un outfit quiet chic. Per chi invece cerca un tocco di originalità, i tailleur da cerimonia particolari offrono dettagli unici e design innovativi che non passano inosservati.

Completa l’outfit in modo impeccabile aggiungendo semplicemente una decolletè e una pochette, e un top o una camicia a seconda del mood che vuoi esprimere.

Per la laurea il tailleur donna elegante resta il più amato

La laurea è un traguardo sognato, ambito, e ottenuto con grande impegno, e per tutti questi motivi merita un look capace di rispecchiare davvero l’importanza del momento. Non a caso il tailleur donna elegante resta la scelta preferita per molte neolaureate, grazie alla sua capacità di dare un’immagine professionale e curata, senza però diventare troppo formale. Per questa occasione si consiglia di scegliere modelli classici, in colori come il nero, il blu scuro o il grigio, oppure più particolari, come il corallo o l’azzurro.

Un completo con pantalone dal taglio dritto, abbinato a una giacca ben strutturata, è perfetto per un look sofisticato. Per chi cerca invece un tocco di personalità, può optare per pantaloni a vita bassa e un blazer ampio e rilassato ispirato agli anni ‘90.

Tailleur pantalone da donna per l’ufficio

Il tailleur donna pantalone è uno degli outfit più iconici per l’ufficio. Non a caso questo capo è stato negli anni simbolo dell’empowerment e dell’indipendenza femminile, e ancora oggi riesce a trasmettere la giusta autorevolezza adatta agli ambienti professionali, risultando comunque sempre perfettamente glamour.

Per questo contesto, i modelli dalle linee pulite e i colori più classici e sobri come il nero, il grigio, e il blu navy, sono una scelta sicura. Ma non dobbiamo per questo escludere i tailleur particolari con stampe geometriche, adatti soprattutto alle giornate più easy in ufficio, dove possiamo osare e indossare qualcosa di decisamente più originale.

Gli abbinamenti giocano un ruolo fondamentale nel definire lo stile complessivo del tailleur. Una camicia in cotone bianco o una blusa in seta dai colori neutri sono scelte perfette per un look raffinato. Per chi vuole un outfit un po’ meno formale, una camicia con un motivo leggero o una blusa dai dettagli particolari, come una scollatura a V o maniche a sbuffo, può aggiungere un tocco di personalità al completo. Completa infine il look con accessori eleganti ma anche comodi per affrontare la giornata in ufficio, come una capiente borsa in pelle e scarpe con tacco medio.

Ogni occasione ha quindi il suo tailleur da donna, e ogni completo può essere utilizzato in contesti anche diversissimi a seconda delle esigenze. Un capo così semplice ma così iconico, che già da solo permette di creare outfit impeccabili. Indossalo, personalizzalo, e in pochi minuti avrai sempre il giusto look che ti farà sentire sicura di te.