Stasera Tiziano Ferro sarà tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo, pronto a celebrare venticinque anni di carriera da quel debutto che nel 2001 cambiò la sua vita. Un ritorno sul palco dell’Ariston che profuma di festa e di bilanci, nel segno di una storia artistica da oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Ferro cresce in una famiglia veneta e scopre la musica da bambino, quando riceve in regalo una tastiera Bontempi. Dopo un’adolescenza segnata da timidezza e disturbi alimentari, trova nella scrittura e nel canto la sua strada. Il successo arriva con Perdono, singolo che anticipa l’album Rosso relativo, tra i dischi italiani più venduti di sempre.

Da lì una carriera in continua ascesa: album come 111, Nessuno è solo, Alla mia età e L’amore è una cosa semplice dominano le classifiche, mentre lui canta in italiano, spagnolo, inglese e portoghese, collaborando con artisti internazionali e diventando membro votante dei Grammy Award dal 2021.

Negli ultimi mesi ha inaugurato una nuova fase con l’album Sono un grande, uscito dopo la fine del matrimonio e il cambio di etichetta.

In un’intervista a Esquire parlando del nuovo album ha raccontato: “Tutte le canzoni hanno sempre un significato liberatorio, non sono la fotografia di quello che sei in quel momento”. E ancora: “Per me scrivere, soprattutto a penna, è come andare dallo psicologo, che comunque è una cosa che faccio”.

Capitolo vita privata. Dopo l’unione civile con Victor Allen nel 2019 e la nascita dei figli Margherita e Andres nel 2022, nel 2023 ha annunciato il divorzio. Oggi si definisce cambiato, più consapevole. E Sanremo sarà l’occasione per raccontarlo, ancora una volta, in musica.