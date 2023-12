Turismo: prosegue il trend positivo per Napoli

Napoli si conferma come una delle mete più ambite dai turisti, un luogo che continua a scalare la classifica delle destinazioni imperdibili e che accoglie ogni anno visitatori da tutto il mondo che desiderano scoprire l’arte e la cultura di una delle città che ha dato i natali a numerosi personaggi illustri nel corso del tempo.

In questa città la storia millenaria si intreccia con una cultura popolare ricca e genuina, mentre l’arte si manifesta in ogni angolo, dai capolavori custoditi nelle sue chiese barocche, fino ai graffiti contemporanei che adornano i quartieri rinnovati. Inoltre, Napoli resta immutata nel suo essere un crocevia di bellezza, un luogo dove ogni viaggiatore, indipendentemente dalle proprie origini può sentirsi a casa ed è per questo che ogni anno registra un numero sempre maggiore di visitatori.

Le principali attrazioni di Napoli

Il centro storico, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è una tela ricca di storia e arte. Camminare lungo Spaccanapoli, la strada che “spacca” la città in due, significa attraversare la spina dorsale di Napoli: qui la vita scorre fervente, tra botteghe storiche, chiese antiche e palazzi nobiliari. La strada è un susseguirsi di momenti di vita quotidiana che convivono con tesori artistici di inestimabile valore.

Poco distante, il suono delle campane guida verso il Duomo, dove si custodisce la reliquia di San Gennaro, il santo patrono della città, attorno al quale ogni anno si concentra l’attesa per il miracolo della liquefazione del suo sangue. La maestosità del Maschio Angioino, il castello che narra di antiche dominazioni e sfide storiche, domina la scena urbana.

Napoli si rivela anche nei suoi tesori sotterranei. Le Catacombe di San Gennaro propongono un viaggio in un mondo segreto, un labirinto di affreschi paleocristiani che narrano di una fede remota e di riti ormai dimenticati.

Il lungomare rappresenta uno dei luoghi più suggestivi della città, dove il Castel dell’Ovo sorge maestoso su un’isola collegata alla terraferma. La vicinanza con i siti archeologici di Pompei ed Ercolano offre una finestra straordinaria su un mondo antico preservato sotto la cenere vulcanica, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per gli appassionati d’arte, le innumerevoli gallerie e musei, come il famoso Museo Archeologico Nazionale con i suoi inestimabili reperti dell’antica Roma, o il complesso di Capodimonte, con collezioni di arte rinascimentale e barocca, rappresentano tappe obbligate.

Napoli è una successione di opere d’arte, paesaggi, suoni e sapori, un luogo dove ogni pietra, ogni vicolo e ogni vista hanno una storia da raccontare.

Cosa mangiare a Napoli: dalla pizza alle sfogliatelle

A Napoli, l’esperienza gastronomica è un viaggio sensoriale che s’intreccia indissolubilmente con la storia e la cultura della città. La cucina napoletana è un’espressione di tradizione e semplicità, dove i sapori del mare si fondono con i prodotti della terra fertile alle falde del Vesuvio.

La pizza rappresenta l’apice della celebrazione culinaria napoletana, una creazione tanto semplice quanto sublime, con la sua crosta soffice e i suoi ingredienti che rispettano la sacralità della tradizione: pomodoro, mozzarella, basilico e un filo d’olio extravergine d’oliva.

La pasta patate e provola è un altro piatto tipico della tradizione culinaria napoletana, un esempio eccellente di come la cucina povera, nata dall’esigenza di creare piatti sostanziosi con ingredienti semplici e a basso costo, possa trasformarsi in un’autentica delizia per il palato. Questo piatto si compone di pochi elementi fondamentali, ma è proprio la qualità di questi ingredienti e la sapienza nel loro utilizzo che lo rendono unico.

Il vero tocco distintivo è dato dalla provola affumicata, un formaggio a pasta filata tipico della regione Campania, che viene tagliato a dadini o a strisce e amalgamato al resto degli ingredienti.

Il piatto di fagioli e cozze è una composizione culinaria che parla della capacità della cucina napoletana di unire mare e terra in un connubio sorprendente e sapido. Questo piatto affonda le radici in una tradizione che vede la povera cucina contadina incontrare i doni del mare, dando vita a ricette in cui la semplicità degli ingredienti viene esaltata attraverso un sapiente equilibrio di sapori.

Il dolce non è meno importante in questo viaggio culinario; il babà al rum, soffice e profumato, e la pastiera, con il suo ripieno cremoso e aromatizzato con scorza di agrumi, sono solo alcuni esempi di come a Napoli anche il finale di un pasto sia un’affermazione di gusto e di storia. Una menzione particolare la meritano le sfogliatelle. Queste prelibatezze si presentano in due varianti principali: la sfogliatella riccia e la sfogliatella frolla. Entrambe condividono un cuore dolce e profumato, ma si distinguono per la loro copertura esterna.

In ogni angolo di strada, nelle antiche pasticcerie o nei mercati rionali, Napoli offre una prova dopo l’altra della sua indiscussa maestria culinaria, invitando a fermarsi, assaggiare e celebrare la vita attraverso la gioia del cibo.