Con l’avvicinarsi del Capodanno, il Lago di Garda si conferma una delle mete più ambite per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Le località affacciate sul più grande lago italiano, che si estende tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, si preparano ad accogliere residenti e turisti con atmosfere suggestive, spettacoli pirotecnici e iniziative per tutte le età.

Il 31 dicembre, le principali cittadine del Lago di Garda si animano con festeggiamenti pubblici che uniscono tradizione e intrattenimento moderno. A Salò, uno degli appuntamenti più attesi è lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il golfo all’una di notte, accompagnato da musica dal vivo e animazione nel Giardino Baden Powell. Anche a Bardolino la serata si accende con l’esibizione della KRISS GROOVE BAND e un dj set che proseguirà dopo lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Nel cuore di Malcesine, la piazza principale ospiterà il concerto live dei Malumida e, allo scoccare della mezzanotte, i cieli si coloreranno di luci nel tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago. A Garda, la festa si svolgerà al Padiglione dei Sapori con un grande cenone in tensostruttura riscaldata seguito da musica dal vivo e dj set in Piazza del Municipio, culminando con un suggestivo show pirotecnico.

Il divertimento prosegue anche a Riva del Garda, dove il mercatino natalizio “Gusto in Gusto” resterà aperto fino alle 3:00, offrendo specialità gastronomiche locali. La serata sarà accompagnata dalla musica di Grovin Shell, dj Stefanuti e dal vocalist Gabriele Purin, garantendo un’atmosfera vibrante fino alle prime ore del nuovo anno.

Altre località come Peschiera del Garda e Toscolano Maderno proporranno animazioni musicali e piste di pattinaggio illuminate da luci scintillanti, con dj set e concerti per tutti i gusti. La magia del Capodanno si estende anche a Torri del Benaco e Desenzano del Garda, dove la musica dal vivo e le performance radiofoniche allieteranno la notte di San Silvestro.

Proposte esclusive: cenoni in hotel e relax alle terme

Per chi desidera un Capodanno più riservato ma altrettanto raffinato, numerosi hotel sul Lago di Garda hanno preparato offerte speciali con cenoni di alta cucina e ambientazioni eleganti. Tra le strutture più rinomate per la notte di San Silvestro figurano il Resort Ali del Frassino a Peschiera del Garda, la storica Villa Cariola a Cavaion Veronese, l’Astoria Resort di Riva del Garda e l’Hotel Benaco a Torbole sul Garda. Questi luoghi uniscono comfort, vista panoramica e menù gourmet per una serata indimenticabile.

Non mancano, inoltre, le opportunità per chi preferisce un Capodanno all’insegna del benessere e del relax. Al Parco Termale di Villa dei Cedri a Lazise, sarà possibile immergersi nelle acque calde dalle 20:00 alle 4:00 del mattino, con brindisi di mezzanotte incluso. Anche le Terme di Sirmione offrono un’esperienza rigenerante, ideale per chi vuole accogliere il 2026 in un’atmosfera di pace e tranquillità, lontano dal trambusto delle feste.

Il divertimento sul Lago di Garda non si ferma agli adulti: per le famiglie con bambini, Gardaland Resort propone un Capodanno a tema anni ’70 ricco di musica, spettacoli e animazione. Il pacchetto comprende un soggiorno minimo di due notti in hotel, l’ingresso al parco divertimenti per due giorni e al SEA LIFE Aquarium. La serata di San Silvestro culminerà con una grande festa di fine anno in cui il divertimento sarà assicurato da animazione tematica, menu esclusivo e musica dal vivo.

Dove ammirare i fuochi d’artificio sul Lago di Garda

Gli spettacolari fuochi d’artificio rappresentano uno dei momenti più emozionanti della notte di Capodanno sul Lago di Garda, con riflessi scintillanti sulle acque che rendono lo spettacolo ancora più magico. Le località principali dove si potranno ammirare queste esplosioni di colori includono Salò, Bardolino, Garda e Malcesine. Ogni cittadina ha organizzato un programma dettagliato di eventi, che combina musica, animazione e momenti di festa collettiva.