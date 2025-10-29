Con l’arrivo della stagione natalizia, torna l’ appuntamento con il treno speciale per il periodo delle feste.

La proposta, organizzata da Ferrovie dello Stato tramite il progetto Treni Turistici Italiani, offre un modo unico e confortevole per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale, incastonati tra borghi medievali e paesaggi collinari.

L’Espresso Assisi: Edizione Mercatini di Natale è in funzione ogni domenica dal 30 novembre all’11 gennaio, un arco di tempo che consente di vivere appieno la magia delle festività. Il percorso parte da Roma e prevede soste in località di grande fascino come Terni, Spoleto, Foligno, Spello, Assisi, Perugia e si conclude ad Arezzo, permettendo così di esplorare diverse realtà ricche di storia, arte e cultura.

Il treno offre diverse soluzioni di viaggio, pensate per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore: dai salottini ad uso esclusivo, ideali per chi desidera la massima privacy e un ambiente riservato da condividere con amici o familiari, alla Prima Classe, che con sedili ampi e reclinabili regala un comfort di alto livello accompagnato da panorami mozzafiato. Per chi preferisce un’esperienza più semplice ma comunque coinvolgente, la carrozza standard con ampie finestre permette di ammirare senza distrazioni il paesaggio umbro e toscano, in un mix di natura e cultura.

Prezzi, offerte e servizi a bordo

L’offerta di viaggio è particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. È infatti attivo lo sconto del 25% grazie all’iniziativa TTI SPECIAL 25%, disponibile in fase di prenotazione e limitato a un numero definito di posti. Questa promozione rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera vivere l’esperienza dei mercatini natalizi risparmiando sul costo del biglietto.

Durante il tragitto, i passeggeri possono usufruire del servizio bar a bordo, presente nella carrozza ristorante, che propone una selezione curata di bevande calde e fredde, snack dolci e salati e una varietà di drink per ogni momento della giornata. Un ambiente pensato per garantire una pausa rilassante, perfetta per assaporare un caffè aromatico o un aperitivo sfizioso mentre si scorre tra le valli e i borghi umbri.

Il percorso del treno attraversa alcune delle più affascinanti località dell’Umbria e della Toscana, regioni che durante il Natale si trasformano grazie ai mercatini e alle iniziative culturali legate alle festività. Assisi, con la sua spiritualità e le luci natalizie, è una tappa immancabile, così come Perugia e Spoleto, che offrono mercati e eventi ricchi di artigianato locale e prodotti tipici. Anche Arezzo, ultima fermata del viaggio, si distingue per i suoi caratteristici mercatini e per le atmosfere calde e accoglienti che la contraddistinguono.

L’Espresso Assisi rappresenta quindi non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio viaggio esperienziale, che unisce la comodità del treno con la possibilità di immergersi nell’atmosfera natalizia più autentica. Grazie a questa iniziativa, è possibile abbandonare l’auto e godersi un percorso rilassante, fatto di paesaggi suggestivi e soste culturali che valorizzano il patrimonio artistico e tradizionale delle regioni attraversate.

Gli interessati possono acquistare i biglietti e prenotare i posti direttamente sul sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate sulle date, gli orari e le tariffe. Questa formula di viaggio, confermata anche per la stagione 2025-2026, continua a riscuotere successo tra chi desidera vivere il Natale in modo originale, sostenibile e ricco di emozioni, lontano dallo stress delle strade e immersi nella bellezza senza tempo dell’Italia centrale.