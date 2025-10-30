Questa iniziativa ti cambia davvero la vita: puoi visitare i posti più belli d’Europa a costo zero viaggiando in treno.

L’Europa apre ancora una volta le sue porte ai giovani con un’iniziativa che promette di trasformare il modo di viaggiare: il programma DiscoverEu offre infatti ai diciottenni la possibilità di viaggiare gratuitamente in treno attraverso il continente, celebrando i quarant’anni dell’Accordo di Schengen, simbolo della libera circolazione tra gli Stati membri.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per migliaia di giovani di esplorare l’Europa, scoprendo culture, paesaggi e città senza dover sostenere costi di trasporto.

Il ritorno dell’Interrail gratuito per i diciottenni

L’Unione Europea ha ufficializzato il ritorno del pass gratuito per viaggiare in treno, rivolto a tutti i ragazzi nati nel 2007 o che compiranno diciotto anni nel 2025. Dal 30 ottobre al 13 novembre è possibile candidarsi per ricevere il biglietto unico che consente di viaggiare per un periodo che può variare da uno a trenta giorni, a partire dal 1° marzo 2026. Il pass permette di utilizzare principalmente treni in seconda classe o economy, garantendo così un’esperienza accessibile e sostenibile. Per l’Italia sono stati messi a disposizione ben 4.888 pass, una quota significativa che consentirà a migliaia di giovani italiani di salire a bordo e attraversare senza confini i vari Paesi europei.

Oltre al pass, i vincitori riceveranno una carta sconto per usufruire di agevolazioni su alloggi, eventi culturali, attività sportive e trasporti locali, elementi fondamentali per arricchire l’esperienza di viaggio e renderla più completa. La partecipazione all’iniziativa è riservata esclusivamente a chi compie diciotto anni nel 2025 e non ha mai usufruito del programma in precedenza. La procedura di candidatura richiede l’inserimento di un documento d’identità valido, come carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno, permettendo così anche ai giovani residenti non cittadini europei di partecipare. DiscoverEu è infatti esteso anche ai cittadini di Paesi aderenti al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Una novità importante è la possibilità di viaggiare in gruppo, fino a un massimo di quattro persone, purché tutti rispondano ai requisiti richiesti. La candidatura può essere presentata da un solo “capogruppo” che dovrà completare un quiz online composto da cinque domande a risposta multipla e una di spareggio. Nel caso in cui uno dei membri del gruppo rinunci, gli altri potranno comunque partire senza sostituzioni. La distribuzione dei pass avviene tramite un sistema di quote nazionali, con un numero di biglietti proporzionato alla popolazione di ogni Paese. Germania e Francia guidano la classifica con rispettivamente 6.837 e 5.540 pass, mentre l’Italia si distingue con 4.888 pass disponibili.

Questa iniziativa non è solo un’occasione per risparmiare sui costi del viaggio, ma rappresenta un vero e proprio invito a vivere l’Europa in modo autentico e dinamico. I giovani vincitori potranno attraversare in treno città iconiche come Berlino, Lisbona, Varsavia e Atene, vivendo l’esperienza di un continente senza confini, in cui la libertà di movimento è un valore fondamentale.

L’Interrail gratuito non è solo un biglietto, ma un passaporto per la scoperta personale, un modo per costruire ricordi unici, stringere nuove amicizie e sentirsi parte di una comunità europea che guarda al futuro con ottimismo. L’eco del celebre viaggio di Jack Kerouac, simbolo del desiderio universale di esplorare e crescere, si fa oggi realtà concreta grazie a questa iniziativa che continua a ispirare le nuove generazioni.