WhatsApp rinnova profondamente la sua interfaccia introducendo una funzionalità che richiama molto da vicino le “Note” di Instagram.

Questa novità si inserisce nel panorama delle continue innovazioni di WhatsApp, mirate a migliorare la comunicazione e l’interazione, mantenendo al contempo gli elevati standard di sicurezza e privacy garantiti dalla crittografia end-to-end.

La nuova sezione Info. di WhatsApp si presenta con un design rinnovato, ora accessibile facilmente dalla parte superiore delle conversazioni individuali e del profilo utente. Questa area, che ricorda molto le Note di Instagram, permette di condividere brevi aggiornamenti o comunicazioni rapide, visibili per impostazione predefinita per 24 ore, con la possibilità di personalizzare la durata di visibilità tramite le impostazioni. L’utente può inoltre decidere chi potrà visualizzare tali aggiornamenti, rafforzando così il controllo sulla propria privacy.

Un aspetto particolarmente interessante è che, toccando l’Info. di un contatto in chat, si può rispondere immediatamente, facilitando una comunicazione più fluida e diretta. Questo elemento rende la funzione non solo un luogo per condividere novità o motivazioni di indisponibilità, ma anche uno strumento per interagire rapidamente con i propri contatti.

Per molti, questa funzionalità può sembrare una novità assoluta, ma WhatsApp sottolinea come la condivisione di aggiornamenti testuali fosse già presente nelle sue primissime versioni, prima dell’evoluzione verso la messaggistica privata e sicura che oggi conosciamo.

Le “Note” di Instagram: un modello di comunicazione breve e selettiva

Le Note di Instagram sono state sviluppate per offrire agli utenti un modo semplice e veloce di condividere pensieri o aggiornamenti brevi esclusivamente con amici selezionati, senza sovraccaricare il feed principale o le storie con contenuti troppo frequenti. Queste note, limitate a 60 caratteri, appaiono in cima alla casella dei messaggi diretti e si cancellano automaticamente dopo 24 ore.

La funzione, apprezzata per la sua immediatezza e semplicità, consente anche di scegliere con precisione il pubblico di riferimento tra tutti i propri contatti o solo un gruppo ristretto di amici. Dal punto di vista visivo, le note si caratterizzano per un design minimalista con sfondo a tinta unita e testo ben leggibile, facilitando una rapida consultazione.

Oltre alla novità degli aggiornamenti testuali, WhatsApp ha recentemente adottato altre caratteristiche tipiche di Instagram, rafforzando la sua natura social. Tra queste, la possibilità di mettere “Mi piace” agli stati degli utenti e di menzionare privatamente i contatti, analogamente alle interazioni sulle storie di Instagram.

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dallo sticker “Il tuo turno” disponibile negli stati di WhatsApp, che promuove la creazione di contenuti collaborativi attraverso catene tematiche in cui gli utenti possono rispondere con proprie pubblicazioni. Questa funzione stimola la partecipazione e l’interazione tra amici e conoscenti.

In aggiunta, WhatsApp ha introdotto la possibilità di creare collage fotografici direttamente dalla schermata di modifica degli stati, consentendo di combinare fino a sei immagini senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. La personalizzazione si estende anche alla musica: ora si possono aggiungere brani musicali agli aggiornamenti di stato, scegliendo un frammento di durata variabile fino a 15 secondi per le immagini e fino a 60 secondi per i video. Tra i titoli disponibili figurano hit di grande successo, come “Baby Shark” e “Ojos así” di Shakira, dimostrando l’attenzione di WhatsApp verso i gusti musicali più ampi.

Queste aggiunte rafforzano l’esperienza dinamica e sociale tipica di Instagram, integrandola nella piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

Nonostante queste trasformazioni verso una comunicazione più espressiva e interattiva, WhatsApp continua a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Grazie alla crittografia end-to-end, i messaggi e le chiamate sono protetti in modo tale che solo mittente e destinatario possano accedervi, senza possibilità di intercettazione nemmeno da parte di WhatsApp stessa.

Le funzionalità di messaggistica vocale, chiamate audio e video, e chat di gruppo rimangono quindi affidabili e protette, offrendo agli utenti un ambiente sicuro per scambiarsi informazioni personali e professionali.