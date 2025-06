Cos’è e come funziona la nuova modalità che puoi aggiungere su WhatsApp a tema Dragonball Z: è incredibile.

WhatsApp offre la possibilità di personalizzare l’esperienza utente attraverso funzionalità non ufficiali, come la cosiddetta modalità “Dragon Ball Z”, che consente di modificare l’icona dell’applicazione con immagini ispirate alla celebre serie anime giapponese.

Questa opzione, molto apprezzata dai fan di Dragon Ball, permette di rendere più personale e accattivante la schermata iniziale del dispositivo Android, pur senza alterare le funzionalità native del servizio di messaggistica.

Cos’è la modalità “Dragon Ball Z” su WhatsApp e come funziona

Dragon Ball è una serie anime creata da Akira Toriyama che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo. La trama segue le avventure di Goku, un ragazzo dotato di abilità straordinarie, nella sua ricerca delle sfere del drago per esaudire desideri. La serie ha dato origine a numerosi sequel come Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. La modalità “Dragon Ball Z” su WhatsApp non è un aggiornamento ufficiale dell’app di messaggistica, ma un cambiamento estetico ottenuto attraverso l’uso di launcher di terze parti, in particolare Nova Launcher.

Questo tipo di applicazioni consente di personalizzare l’interfaccia principale del telefono, modificando aspetti come font, sfondi, widget e soprattutto le icone delle app, inclusa quella di WhatsApp. L’unico elemento modificabile tramite questa modalità è pertanto l’icona dell’applicazione, che può essere sostituita con un’immagine a tema Dragon Ball, scaricata da internet o generata tramite intelligenza artificiale. È importante sottolineare che queste applicazioni di personalizzazione non sono garantite da Meta, la società che gestisce WhatsApp, Facebook e Instagram, e non influiscono sulle funzionalità di messaggistica. Per chi desidera attivare questa personalizzazione, i passaggi sono semplici e alla portata di tutti i possessori di smartphone Android:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. Impostare Nova Launcher come launcher predefinito sul dispositivo, in modo da poter modificare la schermata principale. Cercare online o creare tramite intelligenza artificiale un’immagine in formato PNG trasparente che rappresenti un’icona di WhatsApp con riferimenti a Dragon Ball Z. Tornare alla schermata principale, tenere premuto per circa due secondi sull’icona di WhatsApp fino a visualizzare un menu a comparsa, quindi selezionare “Modifica”. Cliccare sull’icona, scegliere “Applicazioni” e poi “Foto” per selezionare l’immagine personalizzata scaricata in precedenza. Regolare la dimensione dell’icona e confermare con “Fatto”, attivando così la modalità personalizzata.

Se si desidera tornare all’icona originale, basta disinstallare Nova Launcher dal dispositivo, eliminando tutte le personalizzazioni introdotte. I launcher sono strumenti molto popolari per chi vuole dare un tocco di originalità al proprio smartphone. Essi permettono di modificare non solo le icone delle applicazioni, ma anche l’aspetto generale della schermata principale, con possibilità di cambiare i widget, la disposizione delle app e persino simulare l’interfaccia di altri marchi di dispositivi, come Motorola o Apple, anche su smartphone Samsung.

Nel dettaglio, la maggior parte dei launcher, tra cui Nova Launcher, si compone di tre elementi fondamentali: le schermate desktop dove sono posizionate le icone, il dock inferiore con le app più usate e il cassetto delle applicazioni contenente tutte le app installate. Inoltre, queste app consentono di personalizzare dimensioni e forme delle icone, nascondere app dal launcher e configurare metodi alternativi per spegnere lo schermo.

La possibilità di attivare una modalità “Dragon Ball Z” su WhatsApp rappresenta quindi un modo originale e divertente per tutti gli appassionati del celebre anime di vivere la propria passione anche attraverso la personalizzazione digitale del proprio device, mantenendo tuttavia inalterate le funzionalità di messaggistica.