WhatsApp continua il rollout della nuova funzionalità, un aggiornamento che sta già interessando un numero crescente di utenti.

Questa novità rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito della comunicazione personale e della condivisione dinamica delle informazioni sul noto servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

La funzione Info con aggiornamenti temporanei permette agli utenti di modificare la propria sezione “Info” nel profilo in modo da mostrare messaggi che si aggiornano automaticamente e scompaiono dopo un certo periodo di tempo. Questa caratteristica si ispira direttamente alle storie e agli aggiornamenti temporanei già presenti in altre app social, come Instagram e Facebook, ma è stata adattata per l’uso all’interno di WhatsApp, dove l’attenzione è sempre stata rivolta alla comunicazione privata e sicura.

L’implementazione di questa funzionalità consente agli utenti di esprimere stati d’animo, aggiornamenti di vario tipo o comunicazioni rapide che non devono necessariamente essere permanenti. La durata standard degli aggiornamenti è di 24 ore, al termine delle quali il contenuto viene automaticamente rimosso, garantendo così una maggiore freschezza e rilevanza delle informazioni condivise.

Impatto e ricezione tra gli utenti

Secondo gli ultimi dati forniti da Meta, oltre il 60% degli utenti WhatsApp in Europa ha già ricevuto l’aggiornamento relativo alla funzione Info con aggiornamenti temporanei. L’adozione sta avvenendo gradualmente, grazie a un rilascio a scaglioni che consente di monitorare il feedback e apportare eventuali miglioramenti.

Gli utenti apprezzano particolarmente la possibilità di personalizzare il proprio profilo in modo più dinamico, soprattutto in contesti legati a eventi, viaggi o momenti particolari della giornata. Inoltre, questa funzionalità risulta utile anche per fornire aggiornamenti rapidi senza dover inviare messaggi diretti ai singoli contatti o ai gruppi.

Dal punto di vista della privacy, WhatsApp ha confermato che le impostazioni degli aggiornamenti temporanei sono gestibili dall’utente, che può decidere chi può vedere queste informazioni: tutti i contatti, solo alcuni selezionati o nessuno. Questa scelta rafforza ulteriormente la filosofia di WhatsApp, che pone la protezione dei dati personali al centro della propria offerta.

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità, WhatsApp ha anche migliorato alcuni aspetti tecnici legati alla sincronizzazione e alla gestione dei dati temporanei. Questi aggiornamenti garantiscono che le informazioni spariscano effettivamente dopo il tempo stabilito, senza lasciare tracce permanenti sui server o nei dispositivi degli utenti.

Dal punto di vista della sicurezza, WhatsApp continua a mantenere l’end-to-end encryption (crittografia end-to-end) anche per questi aggiornamenti temporanei, assicurando che solo il proprietario del profilo e i contatti autorizzati possano accedere ai contenuti condivisi. Questo è un elemento cruciale per mantenere la fiducia degli utenti, soprattutto in un’epoca in cui la tutela della privacy è sempre più al centro del dibattito pubblico.

L’azienda ha inoltre confermato che questa funzione non impatterà sulle prestazioni dell’app né sul consumo di dati, grazie a un’ottimizzazione specifica del codice. Questo aspetto è particolarmente importante per gli utenti che utilizzano WhatsApp in paesi con connessioni internet meno stabili o con limiti di traffico dati.