Come attivare la “modalità squalo” su WhatsApp: è molto facile e così avrai anche sul tuo cellulare l’ultima tendenza che sta spopolando.

Negli ultimi anni, WhatsApp è diventato uno strumento fondamentale nella vita quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo. Tuttavia, non tutti sanno che esiste un modo per personalizzare l’app in modo divertente e originale: la modalità squalo. Questo non è solo un cambiamento estetico, ma rappresenta anche un’opportunità per esprimere la propria personalità e fare una dichiarazione visiva. Scopriamo insieme come attivare questa funzione e perché potresti volerlo fare.

Cos’è la modalità squalo su WhatsApp e come attivarla

La modalità squalo consente di sostituire il logo tradizionale di WhatsApp con un’immagine che rappresenta uno squalo, un animale che evoca emozioni contrastanti tra fascino e timore. Scegliere un logo di squalo per il proprio WhatsApp non è solo un atto di personalizzazione, ma anche un modo per riflettere una personalità forte e determinata. Gli squali sono simboli di potere e resilienza, e avere un’immagine di questo tipo sul proprio smartphone può trasmettere un messaggio audace e distintivo.

Il processo di personalizzazione di WhatsApp con il logo di uno squalo non è attualmente una funzione ufficiale dell’app, ma può essere eseguito utilizzando un’applicazione di personalizzazione chiamata Nova Launcher. Questo launcher, appartenente alla categoria dei “launcher” o “lanciatori”, è progettato per modificare l’interfaccia principale del dispositivo Android. Con Nova Launcher, puoi cambiare non solo l’aspetto delle app, ma anche i temi, i caratteri e i wallpaper.

Per attivare la modalità squalo su WhatsApp, avrai bisogno di: un’immagine di squalo. Puoi trovarne una su Internet o crearla tramite strumenti di intelligenza artificiale. Assicurati che l’immagine sia in formato PNG e abbia uno sfondo trasparente, in modo da risultare perfetta come nuovo logo di WhatsApp. Se non lo hai già installato, dovrai scaricare Nova Launcher dal Google Play Store. È un’app leggera e facile da utilizzare, perfetta per chi desidera personalizzare il proprio smartphone.

Passaggi per configurare la modalità squalo

Ecco una guida passo passo su come attivare la modalità squalo sul tuo WhatsApp:

Scarica e installa Nova Launcher: Vai sul Google Play Store, cerca Nova Launcher e installalo sul tuo dispositivo. Imposta Nova Launcher come launcher predefinito: Una volta installato, apri l’app e segui le istruzioni per impostarlo come launcher predefinito sul tuo smartphone. Trova l’immagine dello squalo: Cerca online un’immagine di un logo di WhatsApp che rappresenti uno squalo. Puoi utilizzare motori di ricerca o siti di immagini gratuite. Ricordati di scegliere un’immagine con sfondo trasparente. Modifica l’icona di WhatsApp: Nella schermata principale del tuo smartphone, tieni premuto sull’icona di WhatsApp per qualche secondo finché non appare un menu a tendina. Seleziona l’opzione “Modifica”. Scegli la nuova immagine: Nelle opzioni di modifica, seleziona “Applicazioni”, poi “Foto”, e scegli l’immagine di squalo che hai scaricato in precedenza. Regola le dimensioni se necessario e conferma cliccando su “Fatto”.

Se in qualsiasi momento decidi di ripristinare il logo originale di WhatsApp, la procedura è altrettanto semplice. Basta disinstallare Nova Launcher dal Google Play Store. Una volta rimosso, tutte le personalizzazioni effettuate con questa app verranno eliminate automaticamente, riportando WhatsApp alla sua classica interfaccia.