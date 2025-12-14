WhatsApp continua a evolversi con una serie di aggiornamenti pensati per gli utenti, specialmente in vista delle festività.

Il team di sviluppo ha annunciato nuove funzionalità che interessano le chiamate, le chat e gli aggiornamenti dello stato, arricchendo la popolare app di messaggistica con strumenti più interattivi e personalizzabili. Parallelamente, cresce l’integrazione con Meta AI, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di Meta Platforms, che offre assistenza e nuove modalità di interazione all’interno delle piattaforme di messaggistica di Meta.

Le chiamate rappresentano uno degli ambiti più importanti per WhatsApp, che ha recentemente introdotto diverse innovazioni per renderle più funzionali e intuitive. Tra gli aggiornamenti principali spicca la possibilità di lasciare messaggi per le chiamate perse: se una chiamata audio o video non viene risposta, l’utente può inviare una nota vocale o un videomessaggio, così da far ascoltare o vedere in un secondo momento il proprio messaggio all’interlocutore.

Un’altra novità riguarda le reazioni nelle chat vocali di gruppo. Questa funzione, che permette di passare da una semplice chat testuale a una conversazione vocale in tempo reale, ora consente agli utenti di esprimere rapidamente un feedback, come un “grazie!” o un’emoji, senza interrompere il flusso della conversazione.

Infine, nelle chiamate di gruppo è stata introdotta la funzione di oratore in primo piano: chi sta parlando viene automaticamente messo in evidenza sullo schermo di tutti i partecipanti, facilitando la comprensione e l’attenzione durante la conversazione.

Aggiornamenti e miglioramenti per le chat

Per quanto riguarda la sezione Chat, WhatsApp ha introdotto quattro nuove funzionalità, di cui due già disponibili in Italia. La più rilevante è l’implementazione di un Media Hub nell’app desktop, che consente agli utenti di visualizzare in un unico luogo tutti i documenti, i link e i file multimediali scambiati nelle conversazioni, semplificando la gestione dei contenuti.

Anche le anteprime dei link sono state ottimizzate: gli URL lunghi sono stati abbreviati e sostituiti dall’indirizzo della homepage del sito, con la possibilità di visualizzare l’intero link con una pressione prolungata, rendendo la navigazione più pulita e immediata.

Due ulteriori novità, legate alle potenzialità di Meta AI, non sono ancora disponibili in Europa a causa di restrizioni normative. Si tratta di avanzamenti nella generazione e animazione delle immagini, che permetterebbero agli utenti di creare e animare contenuti visivi direttamente all’interno dell’app, trasformando foto in brevi video da condividere in chat o negli aggiornamenti di stato.

Nell’area degli aggiornamenti, WhatsApp ha arricchito la sezione dedicata agli Stati, equivalenti alle Storie di Instagram, con nuovi sticker interattivi e la possibilità di aggiungere testi delle canzoni quando si inserisce musica. Inoltre, gli utenti possono porre domande agli altri e ricevere risposte direttamente, aumentando l’interazione sociale.

Per quanto riguarda i canali, gli amministratori ora possono creare domande e ricevere risposte in tempo reale, migliorando l’engagement con il proprio pubblico e favorendo un dialogo più diretto e dinamico.

Come aggiornare WhatsApp e provare le novità in anteprima

Per usufruire delle nuove funzionalità di WhatsApp, gli utenti Android possono aggiornare l’app tramite il Google Play Store, semplicemente selezionando “Installa” o “Aggiorna”. Chi desidera provare in anteprima le novità può aderire al programma beta di WhatsApp per Android, scaricando la versione beta dall’apposita pagina o installando manualmente i file APK da portali affidabili come APK Mirror.

Questi aggiornamenti confermano l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente l’esperienza di comunicazione, integrando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e offrendo strumenti sempre più innovativi per rimanere connessi con amici, familiari e comunità durante tutto l’anno.