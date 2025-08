Al via il prestigioso torneo di tennis “Cincinnati Masters 1000” (7-18 agosto). Cinque gli azzurri testa di serie. Mai così tanti. E cioè: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego. Ma il tabellone maschile comprende anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Totale 7 tennisti azzurri a cui vanno aggiunte le azzurre Jasmine Paolini (eliminata all’esordio a Toronto) e Lucia Bronzetti. A loro si potrebbe aggiungere la statunitense Emma Navarro, 24 anni, testa di serie n.8 e futura compagna dì Sinner nel doppio misto allo Us Open (24 agosto-7 settembre).

La carica degli italiani

Spedizione azzurra importante: nove in tabellone. E dure tenniste, potenzialmente protagoniste, già fuori: Martina Trevisan è stata eliminata dall’argentina di Mar del Plata Solana Sierra (6-3, 6-4) mentre Lucia Bronzetti ha ceduto alla australiana Priscilla Horn (6-4, 6-4) in appena un’ora e mezza. Due dischi rossi francamente inattesi. Quanto agli uomini va detto che il sanremese Arnaldi se la vedrà al debutto con il francese Benjamin Bonzi (e chi passa affronterà Musetti) mentre Bellucci, al primo turno, giocherà contro il bosniaco Dzumhur. Sonego, Darderi e Cobolli passano direttamente al secondo turno.

Weekend con Jannik Sinner

Sinner a Cincinnati è ovviamente la testa di serie n.1 e debutterà direttamente nel secondo turno contro il ceco Vit Kopriva, 28 anni, n. 80 del ranking, sabato o domenica. Dopodiché troverà al terzo turno il canadese Gabriel Gallo e agli ottavi lo statunitense Tommy Paul. Ai quarti si ipotizza il derby italiano Sinner-Musetti. Il vincitore affronterebbe in semifinale lo statunitense Taylor Fritz, il match che spalancherebbe le porte all’incontro più sognato del torneo. Ovvero la madre di tutte le sfide: la finale Sinner-Carlos Alcaraz. Sempre loro. Dopo le finali di Roma, Roland Garros e Wimbledon l’obiettivo è giocarsi la sfida per il titolo anche in Ohio. I due si sono incrociati durante gli allenamenti e hanno scambiato impressioni sulle rispettive vacanze. A Cincinnati c’è un tabellone a 96 giocatori rispetto ai 56 di un anno fa, frutto di un investimento da 260 milioni che ha portato l’impianto di Cincinnati da 21 a 31 campi.