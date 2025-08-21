La nazionale di volley femminile è pronta per l’assalto del Mondiale che si disputa in Thailandia (22 agosto- settembre). Venerdì il debutto con la Slovacchia alle 15.30, diretta su Rai2. Domenica il big match con Cuba (ore 12).

Le ragazze di Velasco sono pronte a prendersi la scena sull’onda di 29 vittorie consecutive e dei successi alle Olimpiadi di Parigi e in Nations. A un anno dall’oro di Parigi l’Italia olimpionica prepara la conquista del titolo iridato. Brasile e Turchia le avversarie più pericolose. Le azzurre hanno vinto l’ultimo mondiale nel 2002 a Berlino superando in finale gli Usa.

OTTO GIRONI DA QUATTRO SQUADRE

Il mondiale che si disputa a Phuket ha una formula ben chiara: 8 Gironi da 4 squadre ciascuno. Si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni pool. Le 16 promosse vanno a formare il tabellone tennistico dagli ottavi di finale. La fase eliminatoria si gioca in quattro città: Bangkok, Nakhon, Phuket, Chiang Mai. Il 7 settembre si giocherà la finale a Bangkok.

Dice la capitana delle azzurre Anna Danesi:” Il Ct Velasco ci ha trasmesso la sua mentalità vincente. Il resto lo fanno giocatrici di altissimo livello che non si accontentano mai”.

Ha poi aggiunto Velasco :”Guardiamo al futuro, ma ricordiamoci che un anno fa siamo diventati campioni olimpici”.

La capitana ispira fiducia e tranquillità, ha ottenuto la terza laurea e scritto un libro. Dice:” Ora che ho finito di studiare rischio di annoiarmi, non riesco a star ferma e sono sempre in cerca di nuovi stimoli e di cose da fare. L’ affetto che ho ricevuto dopo la pubblicazione del libro è stato sorprendente. Mi fermano per strada e mi fanno i complimenti, non tanto per i successi sportivi ma per la persona che hanno scoperto fuori dal campo”.

LA ROSA AL MONDIALE DI VOLLEY

Il Ct Velasco per il torneo iridato in Tailandia ha convocato le seguenti :

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi e Alessia Orro

OPPOSTI : Paola Egonu ed Ekaterina Antropova

SCHIACCIATRICI: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini

CENTRALI : Benedetta Sartori, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari

LIBERI : Monica De Gennaro e Eleonora Fersino