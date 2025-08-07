Al via a Tampere in Finlandia i Campionati Europei Under 20 di atletica (7-10 agosto), la vetrina della generazione Los Angeles 2028. E le stelline d’Italia si sono subito messe in mostra nella mattinata d’esordio, giovedì 7. Una partenza col botto. Una mattinata tinta di azzurro con tanti risultati di sostanza per la squadra italiana.

Poker di stelle d’Italia

La triplista Erika Saraceni, la freccia pavese Kelly Doualla (11”56 sui 100, in batteria), la sprinter Alice Pagliarini (prima nella sua batteria con 10”75). E tra gli uomini si è messo in evidenza il lunghista Daniele Inzoli, 16 anni, che con 7,63 è approdato in finale. Ben 19 gli azzurri in gara il primo giorno e bilancio più che positivo: subito 11 qualificati, tre su tre nei 100 femminili (Doualla, Pagliarini e Carlotta Suppini).

Bene anche Francesco Pagliarini e Daniele Orlando, entrambi terzi in batteria nei 100, Giulia Macchi nei 400, Destiny Omodia (400), Francesca Merletto (400). E il trio dei 400hs: Diego Mancini, Tommaso Ardizzone, Paolo Bolognesi.

Spedizione con 91 azzurri

A Tampere c’è la spedizione azzurra più numerosa di sempre (91 atleti di cui 45 ragazzi e 46 ragazze). In gara 1.295 atleti di 48 Paesi. In programma 44 discipline: 22 maschili+22 femminili. La star azzurra è la capitana Erika Saraceni, 19 anni, 160 mila fan su Instagram, subito a segno con 14 metri. Ma occhio alla ostacolista Alessia Succo,16 anni, neo primatista mondiale dei 60 ostacoli con 8”07. Ma i ragazzi da copertina, i protagonisti delle prossime Olimpiadi, sono tanti. A cominciare dal marciatore pugliese Giuseppe Disabato, 18 anni, che ha già ritoccati i primati nazionali under 20 nei 5.000 e 10. 000. L’Italia ha oggi molte punte e ben 17 azzurri convocati in Finlandia sono ancora Under 18. Kelly Doualla ha addirittura 15 anni ed è già la terza italiana più veloce di sempre. D’obbligo sognare.

Diretta su Rai Sport

Tutti i pomeriggi: venerdì dalle 14.35 alle 20.30; sabato dalle 15.35 alle 20.35. Domenica gran finale con una diretta dalle 15.10 alle 20.30. Le sessioni mattutine potranno essere seguite su streaming su www.eurovisionsport.com