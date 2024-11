Quando si incontrano ottusità regolamentare e indifferenza verso le necessità concrete delle persone succede che una atleta venga multata perché ha attraversato la pista con un passeggino. Questa è la storia di Alice Sotero, una mamma che ha appena partecipato alle Olpimpiadi di Parigi nel pentathlon. “Vita da mamma atleta: mi hanno fatto un verbale perché sono passata sulla pista con il passeggino. Il passeggino rovina la pista. Fine della storia”, così l’atleta si è sfogata su Instagram.

Alice è stata poi intervistata al telefono dal quotidiano La Nuova Provincia. “Capita certe volte che porti la mia bimba al campo di atletica anche quando ho l’allenamento perché non sempre ci sono i nonni che possono accudirla. La guardia privata mi ha fatto questo verbale, ma io gli ho chiesto di farmi avere una copia del regolamento. Però mi chiedo come faccia un disabile sulla carrozzina ad allenarsi se non può accedere al campo”.