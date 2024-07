Annuncio in diretta: “Ecco quando può firmare Soulé”

Matias Soulé sempre più vicino a lasciare la Juventus: c’è la Roma nel suo futuro, l’annuncio indica le tempistiche del trasferimento

Ventuno anni, già oltre cinquanta apparizioni in Serie A e dodici gol. Matias Soulé non ha certo perso tempo per far vedere a tutti il suo talento. L’attaccante argentino di Mar del Plata, arrivato in Italia nel 2020, dopo aver fatto tutte le trafile nel settore giovanile della Juventus ha spiccato il volo.

Lo scorso anno è stato tra i migliori del Frosinone, anche se le sue giocate non sono bastate a salvare i ciociari dalla retrocessione. I suoi colpi però hanno lasciato il segno se l’ex allenatore della squadra laziale, Eusebio Di Francesco, lo ha definito “un calciatore magnifico che merita palcoscenici importanti”. Importante è anche il futuro che lo attende: nonostante non sia tra gli esclusi dal ritiro in Germania della Juventus, il suo destino non è a tinte bianconere.

Thiago Motta gradirebbe averlo a disposizione nella stagione che sta per cominciare, intravedendo in lui le caratteristiche tecniche giuste per il suo gioco. La tecnica però deve lasciare strada al bilancio e quello della Juve chiede dei sacrifici per poter fare acquisti. Giuntoli punta a 100 milioni di incasso dalle cessioni e tra i partenti ‘eccellenti’ c’è proprio il talento argentino. Il Leicester ci ha provato, arrivando ad offrire 25 milioni di euro più 5 di bonus, il West Ham ha accarezzato l’idea di portarlo in Premier League, ma è la Roma la squadra che sembra aver fatto il passo decisivo ed ora c’è anche l’annuncio che lo manda in giallorosso.

Addio Juventus, Soulé alla Roma: cifre e tempistiche

Matias Soulé alla corte di Daniele De Rossi è un affare che sembra in dirittura d’arrivo. Il tecnico lo ha chiesto alla Roma e la società sta provando ad accontentarlo. C’è già l’intesa tra il club capitolino e l’entourage del calciatore, per un ingaggio tra 1,8 e 2 milioni di euro, a salire, serve quello tra le due società.

Dalla Capitale è partita verso Torino un’offerta da 26-27 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che è stata modificata, rispetto alle precedenti proposte, soltanto nel valore di alcuni premi: la convinzione della Roma è che questa sia la cifra che rispecchi il valore del giocatore ed è per questo – e per la volontà del calciatore di vestire giallorosso – che c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

Tanto che, annuncia Calciomercato.it, l’operazione potrebbe chiudersi a stretto giro, in modo da consentire a Soulé di mettersi subito a disposizione di De Rossi. Affare caldissimo quindi, con l’argentino che molto presto potrebbe salutare la Juventus: c’è la Roma ad attenderlo.