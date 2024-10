Annuncio ufficiale: Allegri torna in panchina

Massimiliano Allegri nuovamente su una panchina della big: l’annuncio ufficiale apre le porte al tecnico ex Juventus

Lo avevamo lasciato furioso e contento nella sera della vittoria della coppa Italia, lo potremmo ritrovare a breve a guidare la panchina di una big.

Massimiliano Allegri scalda i motori e potrebbe presto essere chiamato nuovamente ad allenare. L’ultima apparizione, come accennato, è stata all’Olimpico di Roma dove ha portato la Juventus a vincere la coppa Italia contro l’Atalanta. Un successo che ha fatto esplodere l’allenatore livornese che ha approfittato per togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe dopo annate di critiche e polemiche.

Un comportamento che gli costò l’esonero praticamente immediato, a due giornate dalla fine dello scorso campionato, ma che ormai è acqua passata. La figura del 57enne ha rappresentato finora un’ombra per tutti gli allenatori della Serie A finiti sulla graticola: il suo nome è accostato al Milan dove Fonseca è ancora a rischio esonero, è stato in orbita Roma al momento dei saluti di Daniele De Rossi, ma il futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

L’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri può rappresentare, infatti, il via libera per Allegri.

Allegri torna in panchina: c’è il via libera ufficiale

L’annuncio ufficiale è quello della Football Association, la Federcalcio inglese che dopo mesi di ricerca ha scelto il nuovo commissario tecnico. A guidare la Nazionale dei Tre Leoni dal 1° gennaio 2025 e per 18 mesi almeno sarà Thomas Tuchel.

L’allenatore tedesco ha detto sì alla proposta della federazione ed esce dall’elenco dei papabili tecnici del Manchester United. L’ex Chelsea e Bayern Monaco era, infatti, il principale candidato alla sostituzione di ten Hag, sempre più in bilico alla guida dei Red Devils. Con Tuchel ormai fuori causa, ecco che Massimiliano Allegri torna ad essere uno dei favoriti alla panchina della big inglese.

Le prossime settimane saranno decisive visto che la dirigenza dello United ha ormai perso la pazienza con il manager olandese. Quattordicesimo posto in Premier League, zona retrocessione più vicina di quella Champions, appena tre vittorie in stagione: quanto basta perché da Manchester parta, destinatario ten Hag, la lettera di licenziamento. Dovessero andare realmente così le cose, Allegri sarebbe uno dei nomi più caldi per provare a rilanciare lo United, coronando quindi il suo sogno di allenare in Inghilterra.

L’ex Juventus avrebbe la possibilità di prendersi la sua rivincita verso chi lo definisce ormai un tecnico dalle idee superate, riportando in alto una nobile inglese che da qualche anno però non riesce più a vincere. Missione difficile, ma stuzzicante che Allegri è pronto a compiere.