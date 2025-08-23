Azzurre del Volley, buona la prima. Al debutto in Thailandia del Mondiale femminile di volley, hanno battuto con un secco 3-0 la Slovacchia. Punteggio inequivocabile: 25-20,25-14,25-17.

Le ragazze di Velasco hanno conquistato la vittoria n. 30 consecutiva. L’Italia tornerà in campo domenica alle ore 12 contro Cuba sempre nel palasport dí Phuket dove il tifo è tutto per le azzurre.

Inizio da 30 e lode: in 62’ hanno sbrigato la pratica. Si allunga il record di imbattibilità. Ottavi ad un passo. Già domenica alla seconda uscita, l’Italia può conquistare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Se la striscia di successi dovesse continuare gli ottavi sono ipotecati.

È il caso di ricordare che la nazionale italiana di volley femminile di Velasco non perde da 448 giorni, cioè dal 1 giugno 2024 ( Brasile- Italia 3-2 in Nations League).

La matematica certezza del passaggio agli ottavi dipende dalla sfida Belgio-Slovacchia. Se le belghe vincono, la terza uscita servirebbe solo per decidere la prima posizione del gruppo B.

UN ESAME DA 30 E LODE

Il mondiale è cominciato in discesa. Il debutto è stato pressoché una passeggiata. Le azzurre hanno risolto subito il discorso giocando una grande partita in difesa e a muro, due fondamentali che testimoniano la concentrazione collettiva. Ha commentato Julio Velasco a fine match:” Era la prima di un mondiale ed anche chi ne ha giocati altri avrà certamente sentito la partita.

Chi era alla prima assoluta ha approcciato molto bene. Stella Nervini è sembrata una veterana così come le altre esordienti. Devo dire che le ragazze stanno molto bene dal punto di vista mentale. Alla lunga sono venuti fuori i veri valori. Abbiamo deciso di arrivare qui in Tailandia a ridosso dell’esordio perché abbiamo preferito accorciare l’attesa sul posto. Riteniamo che siano piuttosto lunghe tre settimane”.

IL COMMENTO DELLE A AZZURRE DEL VOLLEY

Parla a nome delle compagne Sarah Fahr, migliore in campo insieme alla Nervini:” Siamo molto contente, serviva vincere per rompere il ghiaccio in una manifestazione così importante. Non nascondo che l’Inno sia stato una emozione pura perché ci siamo dette che vogliamo godercela, possibilmente divertirci”.

Il tabellino parla chiaro: Paola Egonu 15 punti, Nervini 9, Fahr 7, Orro 4, Sylla 5, Danesi 6. Hanno completato il punteggio la Antropova (3), Omoruyi (2), Giovannini (1). Ottima la regia di Monica De Gennaro.