Setterosa travolgente, le nuove Farfalle della ginnastica ritmica volano alla loro prima finale mondiale. Trionfo di Sofia Raffaeli in Coppa del Mondo a Baku. Una vigilia di Pasqua nella World Cup tutta da raccontare.

In Cina Setterosa pirotecnico

Le azzurre della pallanuoto hanno travolto il Giappone con un punteggio scoppiettante: 26-17. Mattatrice con otto gol Sofia Giustini, 22 anni, genovese di Arenzano, bomber del Sabadell, prestigioso club spagnolo di Barcellona (20 titoli nazionali,12 trofei europei). Match a senso unico che ha riscattato prontamente la sconfitta di giovedì con la Grecia (19-14). Quarti amari. Tuttavia le ragazze del ct Silipo, per Pasqua se la vedranno con l’Australia. In palio il quinto posto della World Cup femminile 2025 di pallanuoto.

Quanto all’incontro col Giappone c’è poco da dire: sorprendente avvio delle asiatiche ed immediato reazione delle azzurre con una fantastica doppietta di Sofia che ha messo le cose in chiaro. Dafne Bettini ha firmato il sorpasso, poi va a segno Chiara Ranalli e il primo quarto termina 5-4 per le azzurre. A questo punto cominciano a spegnersi le nipponiche e l’Italia va sul 13-7 a ridosso della pausa lunga. Nella seconda metà di gara le azzurre cambiano marcia, alzano il ritmo e strappano una vittoria peraltro mai in discussione.

A Baku il trionfo della Farfalla Sofia Raffaeli

La nuova era della ginnastica ritmica azzurra post Maccarani è cominciata a Baku in Azerbaigian. Alla prima uscita nella Coppa del Mondo, all’esordio con l’attrezzo più insidioso, le nuove Farfalle hanno centrato la finale con i 5 nastri. La gara conclusiva è programmata per il giorno di Pasqua (diretta domenica mattina su La7). Solo seste nei cinque cerchi, le Farfalle hanno ora una grossa opportunità con la final eight di specialità.

Non ci sono più le veterane ma è in corso un processo di rinnovamento. Il direttore tecnico ad interim Andrea Facci sta registrando buone sensazioni. In questo nuovo clima si è ritrovata alla grande l’individualista Sofia Raffaeli, 21 anni, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi, fuoriclasse della fune e delle claviette. A Baku, alla vigilia di Pasqua, ha trionfato con un autentico show con clavette e nastro, brillando pure con cerchio e palla. Ha dominato il Concorso generale. Ovazioni.