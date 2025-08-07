L’amichevole tra Betis Siviglia e Como, disputata a Cadice, si è trasformata in un match tutt’altro che pacifico. Poco prima dell’intervallo, il clima è degenerato in una vera e propria rissa in campo. Tutto è iniziato con uno schiaffo di Fornals a Perrone, che ha immediatamente reagito scatenando una mischia generale. L’arbitro, dopo aver perso il controllo della situazione, è stato costretto a estrarre due cartellini rossi: espulsi Perrone e Bellerin.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

Secondo quanto riportato da Sport, la tensione era già salita a causa dell’aggressività nei contrasti da parte dei giocatori del Como. Pellegrini, tecnico del Betis, si è persino avvicinato a Cesc Fabregas per rimproverare la troppa irruenza dei lombardi, in particolare di Cutrone.

Nonostante il clima incandescente, il Como è riuscito a imporsi con il punteggio di 3-2: decisivi i gol di Diao, Da Cunha e Azon nei minuti di recupero.