Boris Becker, leggenda del tennis , ha concluso l’anno sull’isola-stato di São Tomé e Príncipe (200 chilometri al largo della costa occidentale dell’Africa).

È stato il suo primo anno di completa libertà dopo essere stato condannato a due anni e mezzo a Londra per reati di insolvenza nell’aprile 2022, ma gli è stato poi permesso di uscire di prigione all’inizio di dicembre con espulsione e obbligo di tornare in Germania.

Milano è ora la sua nuova casa, ma ha festeggiato il Natale sull’isola di SãoTomé. A casa della fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro (33 anni). Suo padre Victor era ministro della Difesa lì e si candidò alla presidenza senza successo nel 2014.

Boris Becker, 56 anni, ha scritto su Instagram del suo viaggio: “Visita la famiglia di Lilian a São Tomé e Príncipe per le vacanze. Buon Natale ragazzi!”. E “Aspetto con ansia la fine di un anno lungo e tortuoso di buon umore, sulla mia isola preferita, con l’amore della mia vita.”

Cos’altro ha fatto Becker a São Tomé?

In una foto, Becker posa con orgoglio con il padre di Lilian e la famiglia. È chiaro come Becker sia stato accolto bene in famiglia. In un’altra foto, Boris è visibilmente rilassato su una barca con gli occhi chiusi.

Becker si abbandona anche alle delizie culinarie: gusta le prelibatezze locali nel ristorante Roca S. Joao. Becker fa solo complimenti allo chef Joao Carlos Silva: “Una vera esperienza culinaria”..

I suoi fan sono contenti della guarigione di Becker. “Boris sta di nuovo bene, sono contento” e “È bello vedere che stai così bene” sono solo alcuni dei commenti positivi. Boris Becker sembra aver trovato la felicità alla fine di quest’anno.