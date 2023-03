Boxe, Irma Testa è campionessa del mondo, impresa storica a Nuova Delhi: prima italiana iridata nel pugilato. Irma Testa è nella storia della boxe.

È la prima italiana a vincere un titolo mondiale nel pugilato femminile. A Nuova Delhi ( India) ha trionfato nella categoria 57 kg battendo in finale la tosta kazaka Karina Ibraginova, 26 anni. Inequivocabile il punteggio: 5-0. Campionessa del mondo a pieno merito. Il coronamento di un sogno inseguito per dieci anni. E come dice lei “dieci anni di sacrifici. Ho sacrificato la mia adolescenza e la mia vita; però se questi sono i risultati vorrei farlo per altura vent’anni”.

LA FARFALLA DI TORRE ANNUNZIATA TRIONFA NELLA BOXE

Napoletana, 25 anni, poliziotta, ha un soprannome che le si addice: farfalla. È agile e leggiadra nei movimenti. Infatti è “Butterfly”, come il titolo del docu-film al quale ha partecipato anni fa. Fra parentesi: il lungometraggio, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, ha vinto il Globo d’Oro.

Un documentario di 80 minuti, prodotto da Rai Cinema, interamente dedicato al percorso sportivo e umano di Irma, la prima pugile italiana a partecipare ad una Olimpiade (Rio de Janeiro 2016). E a proposito di Olimpiadi è il caso di ricordare che ha vinto il bronzo nel 2021 a Tokyo dopo aver vinto l’oro agli Europei 2019 (oro anche agli Europei 2022). Insomma Irma è una garanzia; anch un simbolo del movimento rosa.

Non a caso a Nuova Delhi l’Italia ha vinto pure un argento con Sirine Chaarabi, nata in Tunisia, oggi residente a San Prisco (Caserta). Un’ora soltanto di macchina separa le due poliziotte.

IL SUO COMING OUT “PER LE PIÙ DEBOLI”

La sua dichiarazione pubblica della propria omosessualità non ha avuto conseguenze particolari. Ha detto:” Chi se ne frega. Amare una donna è normale e certe cose non dovrebbero fare notizia “. L’oro mondiale di Nuova Delhi, come dice Valerio Piccioni è “ L’ennesimo dipinto, la metafora ha un senso vista la sua passione per Frida Kahlo”.

A fine giugno, ai giochi europei di Cracovia la nostra boxe comincerà la caccia alle carte olimpiche. La Federboxe non fa alcun mistero, vuole superare i 7 qualificati di Rio e Irma ci sarà.