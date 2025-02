Clamoroso all’Atp di Doha: Matteo Berrettini ha battuto per la prima volta in carriera Sua Maestà Djokovic. Ha piegato il fuoriclasse serbo in due limpidi set: 7-6,6-2. Capolavoro di Matteo. Il risultato ha condannato alla eliminazione già al primo turno Djokovic, terza testa di serie.

Il serbo in passato aveva vinto 4 volte su 4, compresa la storica finale di Wimbledon 2021, anno in cui si era imposto anche nei quarti degli US Open, ultimo confronto fra i due fino ad oggi. Matteo è volato meritatamente agli ottavi. Bum bum Berrettini, 28 anni, n. 35 del mondo e’ tornato competitivo su tutti i terreni, non solo erba. Una vittoria che profuma di speciale. Matteo aspettava da anni una giornata così.

La soddisfazione del tennista romano

Matteo Berrettini è l’immagine della felicità. Ha detto: “Battere Novak è una delle cose che aspiravo fare da anni. Ho giocato contro di lui in alcuni dei più grandi tornei del mondo. E’ stato un onore condividere il campo con lui anche se mi sarebbe piaciuto vincere almeno una di quelle partite. Ho lavorato molto duro per tornare qui e a questo livello, tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi ha pagato ed oggi (martedì, ndr) si è visto. Mi mancava solo giocare un match sopratutto come questo. E la cosa più importante è che mi sono goduto ogni momento”.

Più che una rivincita contro Nole è stata una vendetta contro il destino. Di più: c’è chi dice ha voluto vendicare Sinner perché Djokovic sul patteggiamento Sinner-Wada ( accordo per 3 mesi di sospensione) è stato piuttosto critico.

Luca Nardi e Jasmine Paolini sugli scudi

Al torneo di Doha (2.891.000 € di montepremi ) ha brillato Luca Nardi. L’azzurro 21 anni, n. 85 del ranking, dopo aver battuto il cinese Zhang (6-4,6-3) oggi mercoledì cercherà l’impresa con il coetaneo Alcaraz, n. 3 del ranking.

Un modo per capire il livello raggiunto dal pesarese. Jasmine,dopo una snervante maratona di 8 ore, è agli ottavi del Master 1000 di Dubai (3.500.000€ di montepremi), torneo di cui è campionessa in carica.

Jasmine ha sconfitto in 2 set (6-2,7-5) la tedesca Eva Lys, nata a Kiev, 23 anni, dopo aver atteso oltre 5 ore per giocarsi il match point a causa della pioggia che ha costretto a innumerevoli sospensioni.