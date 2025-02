Continua la guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara: l’ultimo capitolo di una storia che non smette di far parlare

Difficile non parlare di Mauro Icardi e Wanda Nara. Anche ora che sono separati o forse proprio ora che sono separati, l’ex coppia glamour del calcio mondiale continua ad occupare le pagine dei rotocalchi di gossip.

La separazione sta assumendo le sembianze di una vera e propria guerra senza esclusione di colpi, la battaglia legale diventa anche un costante rinfacciarsi accuse, dispetti continui e di mezzo ci finiscono anche le due figlie dell’ex coppia. L’ultimo capitolo della telenovela che riguarda Mauro Icardi e Wanda Nara, vede la donna nella parte della ‘cattiva’: sarebbe stata lei, infatti, a far cambiare le serrature degli appartamenti milanesi della coppia.

L’attaccante, arrivato nel capoluogo lombardo con la nuova fidanzata China Suarez, non sarebbe quindi riuscito ad entrare in nessuna delle case di proprietà e sarebbe stato costretto a soggiornare in un albergo di lusso.

Icardi ‘sfrattato’: cambio di serrature a Milano

A raccontare quanto accaduto è stato Lucas Bertero, giornalista argentino, nel corso programma tv argentino Mañanísima: “Icardi e China sono in albergo perché Wanda ha cambiato tutte le serrature delle proprietà italiane dicendo: ‘Nessun altro può entrare in queste case’“.

Il contrattempo non ha impedito però alla coppia di godersi il soggiorno milanese. Dopo aver scelto uno degli hotel di lusso in una delle zone più esclusive di Milano, Icardi e China Suarez si sono dedicati allo shopping con il calciatore che ha regalato alla sua nuova compagna un borsone Louis Vuitton dal valore di duemila euro.

Un’apparizione a Milano che ha fatto anche pensare alla voglia di Icardi di trovare una squadra di Serie A per tornare in Italia, ‘spinto’ dal desiderio di China Suarez di non trasferirsi in Turchia. Una tesi smentita però da uno dei legali dell’argentino – ora fermo per un infortunio al ginocchio -, secondo cui il bomber si trova bene al Galatasaray e non ha voglia di cambiare.

Intanto continua anche la ‘guerra’ legale tra Icardi e Wanda Nara. Uno dei legali del calciatore, Romero Victorica, avrebbe affermato che la donna da 25 giorni impedirebbe all’ex marito di vedere le figlie Francesca e Isabella: “Wanda Nara nega a Icardi di vedere le sue figlie da più di 25 giorni, non risponde al telefono e ai Whatsapp“. Situazione complicata, dunque, con le bambine purtroppo coinvolge in questa vicenda.