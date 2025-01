Il club bianconero deve intervenire con immediatezza sul mercato e ci sono tre acquisti che potrebbero cambiare la squadra

La Juventus cambia volto o almeno è questo quanto vorrebbe fare Cristiano Giuntoli. Serve un difensore per coprire la falla aperta dagli infortuni di Cabral e Bremer, ma anche in altri reparti occorrono innesti importanti per alzare la qualità e provare a risalire la classifica.

Le ambizioni di inizio stagione sono state un po’ svilite dalla pareggite che ha colpito la formazione di Thiago Motta: ancora nessuna sconfitta, ma le undici X pesano come un macigno sui propositi di vittoria bianconeri. Così la vetta è lontana già nove punti e serve un’inversione di tendenza immediata, magari con una sessione di mercato invernale che possa andare a migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano.

Come detto la priorità è la difesa, ma gli affari potrebbero essere allargati anche ad altri reparti e c’è chi azzarda anche a fare i nomi di quelli che potrebbero essere i tre grandi colpi della Juventus per il mercato di gennaio.

Da Raspadori a Patino: i tre botti della Juventus

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, il talent scout italiano Michele Fratini ha provato a immaginare le mosse di Giuntoli ed ha suggerito tre nomi che potrebbero cambiare la Juventus in meglio, oltre al difensore.

Fratini immagina un terzino sinistro come Mario Rui, che ha appena rescisso con il Napoli: “Sa fare le due fasi, ha un profilo internazionale, ha vinto uno scudetto e ha tante presenze in Champions“. Caratteristiche che lo rendono adatto ad un ingresso a stagione in corso. Oltre al portoghese, l’altro nome suggerito è quello di Charlie Patino: “È un regista moderno: è bravo a lanciare gli attaccanti di riferimento come Vlahovic, è bravo a cucire il gioco e ha i tempi giusti oltre al cambio di passo con la palla“.

Poi c’è l’attacco dove il nome giusto può essere come Raspadori. Trattativa non semplice, come racconta lo spetto Fratini: “Il Napoli lo vuole tenere e lui sarebbe felice di giocarsi lo scudetto lì. Ma se un grande club gli offre più spazio… nella Juve potrebbe giocare accanto a Vlahovic cambiando modulo“. Tre nomi, tre possibili acquisti per cambiare il volto della Juventus e provare a rilanciare la stagione bianconera.

Il quinto posto non è un piazzamento che può rendere felici, serve il cambio di passo e dal mercato può arrivare la svolta giusta.