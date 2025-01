Per Wanda Nara arrivano ancora novità: la rivelazione lascia senza parole tutti i tifosi, ha letto i messaggi della showgirl

Wanda Nara e Mauro Icardi, ci risiamo. No, nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice argentina e l’attaccante del Galatasaray. Il rapporto tra i due ormai è compromesso, con la separazione che ha assunto le forme di una battaglia legale. I due continuano a lanciarsi accuse e minacce, anche tramite social. La donna ha pubblicamente annunciato la fine della sua relazione con il rapper L-Gante, motivandola proprio con la causa legale in corso con l’ormai ex marito.

Dall’altro lato invece, Icardi ha reso pubblica la storia con China Suárez, cantante e modella argentina, già al centro della scena nel matrimonio con Wanda Nara qualche anno fa, quando proprio l’ex procuratrice del bomber dell’Inter accusò i due di avere una relazione. Già prima però di questo episodio, Wanda Nara si era resa protagonista di alcuni comportamenti che avevano fatto scalpore.

Il riferimento è agli anni dell’Inter, quando Icardi ruppe con la società e fu venduto al Paris Saint-Germain. Furono mesi di grandi polemiche con la donna nel ruolo della moglie agente e dichiarazioni che non facevano altro che incendiare ulteriormente il clima intorno al calciatore.

Wanda Nara, Sabatini e i messaggi di Icardi

Proprio a quel periodo fa riferimento il giornalista Sandro Sabatini, all’epoca presente negli studi di Tiki Taka, trasmissione che vedeva la presenza anche della stessa Wanda Nara.

Il giornalista racconta dei retroscena su quel che succedeva durante quel programma. Svela i messaggi che la donna inviava al marito e racconta di come Wanda Nara non si facesse problemi a parlare e accendere la polemica con la società. “Succedeva un casino – il racconto di Sabatini –. Una volta c’era Mentana collegato e si mise le mani nei capelli. Io sapevo che nello spogliatoio sarebbe successo un casino mai visto“.

Quindi arriva a raccontare dei messaggi che la donna gli fece leggere: “Durante la pubblicità mi faceva leggere i messaggini di Mauro con cosa doveva dire, i messaggi dei direttori sportivi che lo volevano“. Una situazione che ha portato poi al divorzio tra l’attaccante e il club nerazzurro, forse anche a qualche rimpianto su quel che avrebbe potuto fare in campo con la maglia dell’Inter. Il trasferimento in Francia per l’argentino non si è rivelato quel trampolino di lancio per la sua carriera che ci si aspettava. Ora l’attaccante è al Galatasaray fermo per infortunio fino al termine della stagione. Ma ci sono ancora le domande su quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Forse anche per i messaggini di Wanda Nara.