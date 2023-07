Calciomercato Roma, Scamacca sogna la capitale. Mourinho sogna… Morata

Sono due i nomi che da giorni rimbalzano tra un titolo e l’altro del calciomercato della Roma: sono quello di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Il secondo, Scamacca, proprio oggi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Che cosa ha detto? Semplice: che a lui piacerebbe, e non poco, venire a Roma.

“Per me Roma è casa – le sue parole alla Gazzetta -. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora”.

“Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene”.

Pellegrini sta corteggiando? “Ci siamo sentiti, è un amico: diciamo che ci abbiamo scherzato un po’”.

Calciomercato Roma, capitolo Morata

E Morata invece?

Morata, leggendo tra le righe dei vari articoli di mercato, è un po’ il sogno, neanche troppo velato, di mister Mourinho.

Come è facile immaginare Morata è un obiettivo complicato da raggiungere per via dell’ingaggio, che si aggira intorno ai 9 milioni attualmente e per via della concorrenza. Meno complicato è il cartellino. Per Morata, infatti, l’Atletico chiede 12 milioni. Almeno così dicono gli esperti.

Insomma, chi prenderà la Roma? Morata? Scamacca? Tutti e due o… nessuno dei due?