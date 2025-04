Carlo Ancelotti avrebbe accettato di diventare il ct della nazionale del Brasile. L’allenatore italiano, pur avendo ancora 14 mesi di contratto col Real Madrid, sarebbe pronto a lasciare il club merengue per assumere la guida della selezione verdeoro. A scriverlo è il quotidiano sportivo spagnolo Marca anche se manca ancora l’ufficialità.

Carlo Ancelotti, dopo aver vinto praticamente tutto ed essere l’allenatore del Real Madrid più titolato, potrebbe essere sulla panchina del Brasile già a giugno in occasione di due partite delicatissime con Ecuador e col Paraguay. Sarebbe una fuga in avanti che porterebbe la selezione brasiliana a concludere una crisi tecnica che dura da anni e che ha portato all’esonero dalla panchina di ben tre tecnici: Menezes, Diniz e Dorival.

La federazione calcio brasiliana avrebbe offerto a Carlo Ancelotti 10 milioni di euro a stagione. L’intesa sarà valida fino al Mondiale del 2026 con la possibilità di allungare l’accordo fino a quello del 2030 in programma in Spagna, Portogallo e Marocco.

Dopo la finale dei Coppa del Re, Ancelotti non aveva nascosto la possibilità di lasciare la panchina dove è tornato nel 2021, affermando che il suo futuro “sarà un argomento per le prossime settimane”. Al momento, si sottolinea da Madrid, non è stato ancora firmato nulla, ma dalla federcalcio brasiliana trapelerebbe fiducia su una chiusura favorevole per portare dall’altra parte dell’Atlantico uno degli allenatori più vincenti della storia per puntare alla conquista del Mondiale del prossimo anno che per il Brasile sarebbe il sesto.

Ancelotti al momento non si sbilancia. La sua carriera, d’altronde è stata costruita sulla fedeltà ai club che lo assumono. Prima del Brasile si era anche parlato di un ritorno in Italia al Milan o alla Roma. A Madrid, se l’operazione andrà definitivamente in porto, potrebbe arrivare Xabi Alonso. A decidere il tutto a breve sarà insomma Florentino Perez, il presidente del Real.