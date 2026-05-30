Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata. L’uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.

L’aggressione è avvenuta nell’abitazione della coppia al culmine di una violenta lite. La donna sarebbe stata colpita violentemente alla testa con corpo contundente che le ha procurato un vasto trauma cranico. Le sue condizioni di salute sono considerate gravissime dai medici. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania che hanno eseguito rilievi e cercato l’arma. La sezione fasce deboli della Procura del capoluogo etneo, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, ha aperto un’inchiesta per tentato femminicidio.