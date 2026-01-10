Carlos Alcaraz ha vinto in due set (7-5,7-6) il match esibizione con Sinner nell’arena coreana di Seul. Sabato mattina è andato in scena l’ennesimo capitolo di una rivalità che ha già superato i confini dello sport per diventare un fenomeno mediatico. I due più forti giocatori del Pianeta si erano lasciati 54 giorni fa, sul palcoscenico più prestigioso dell’Indoor mondiale, le ATP Finals di Torino. Lì Sinner aveva imposto la sua legge in due set. Stavolta è andata diversamente. E’ il caso di dire che Sinner e Alcaraz non sono più soltanto due campioni: sono un marchio. Sono una azienda capace di generare (solo nel 2025) un fatturato complessivo attorno ai 130 milioni di euro. Numeri che raccontano un divario tecnico ed economico rispetto al resto del Circus. L’esibizione di Seul ne è stata la conferma plastica.

PRIMO SET- Lo conquista Alcaraz n 49 minuti. Decisivo il break arrivato al dodicesimo gioco. Duellanti rilassati e sorridenti tra colpi spettacolari per la gioia di un pubblico caloroso ed estasiato di fronte ai due migliori giocatori del mondo. Punteggio 7-5 a favore dello spagnolo.

SECONDO SET- Fotocopia del primo con un siparietto inedito: un bimbo sostituisce Jannik esibendosi con Carlitos. Il match riprende e Alcaraz lo chiude 7- 6. Spettacolo bellissimo con moltissimi episodi di divertimento, con colpi bizzarri. Memorabile il momento cui Sinner ha consegnato la racchetta a un bambino coreano per giocare e vincere il punto contro Alcaraz. Ne è uscita una serata speciale in il pubblico visibilmente divertito. Quanto al match c’è poco da commentare visto che si è trattato di una esibizione.

LA SODDISFAZIONE DEI FENOMENI

Primo a raggiungere i microfoni è stato Jannik che ha elogiato il pubblico ( palasport tutto esaurito) e si è detto meravigliato di aver trovato nuovi fans in Corea del Sud. L’azzurro spera di tornare a Seul. Anche Carlitos sulla stessa linea: ha elogiato la organizzazione e si è augurato di tornare a Seul “ magari in vacanza “. E’ seguita la cerimonia di premiazione con il presidente della Federazione Tennis coreana e gli sponsor dell’evento sportivo. Applausi per tutti. Ora Sinner e Alcaraz sono attesi il 14 gennaio dal “ Million Dollar One Point Slam” ( si giocano incontri di un punto secco con la presenza di amatori. Poi gli Australian Open che scatteranno il 18 gennaio.

GUADAGNI STELLARI PER I DUE FENOMENI

Al momento non si conoscono ancora di preciso le cifre del match di Seul. Circolano soltanto voci di un possibile introito di almeno 2 milioni a testa ma non c’è nulla di ufficiale. Gli organizzatori delle esibizioni non hanno l’obbligo di comunicare il montepremi come invece accade nei tornei ufficiali. In ogni caso a Seul non c’è stato l’importo faraonico del Six Kings Slam (6 milioni di dollari). Alle 10.25, ora italiana, al termine della cerimonia di premiazione, Carlitos ha ripreso il microfono per ringraziare di nuovo il pubblico per l’accoglienza riservata a lui e a Sinner. Poi ha augurato il meglio a Jannik e al suo team raccogliendo una serie di applausi.