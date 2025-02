Champions League, bilancio in chiaroscuro per le tre squadre italiane impegnate nelle gare di andata dei playoff, obiettivo gli ottavi: bene la Juventus, stecca del Milan, beffata l’Atalanta al 94esimo. Tutto si deciderà al ritorno.

Urlo Juve

La signora ha vinto, a fatica, a Torino con il PSV Eindhoven. In gol con McKennie e Mbangula davanti a 40.000 spettatori. Una vittoria importante, la terza di fila fra serie A e Champions; i gufi di Motta sono serviti. Tutti d’accordo: contava vincere, ma al ritorno in Olanda ci sarà da soffrire. Miglior uomo in campo il gigante Gatti, il vero regista della signora: solido dietro, fondamentale davanti. Mezzo gol dell’americano è suo; ha messo lo zampino anche sul 2-1. Ma molto bene sono andati Weah, Mbangula e soprattutto Conceicao, che con la sua velocità ha dato la scossa ai bianconeri. Sottotono Kolo Muani, Nico Gonzalez e Locatelli. Motta è andato avanti con i cambi: da Conceicao a Vlahovic c’è stata qualità fino al 95esimo. E domenica andrà in scena la super sfida con l’Inter.

Stecca Milan, beffata l’Atalanta

Serata da dimenticare per le due lombarde: Milan affondato in Olanda (1-0) da una papera del portiere Maignan. Doveva essere una notte stellare ma le quattro stelle hanno tradito le attese: Joao Felix, Gimenez, Leao, Walker, tutti sotto il loro standard abituale. Ma la sorpresa maggiore è arrivata da Maignan con la sua papera colossale. Ha messo in forte rischio la qualificazione agli ottavi. Critico l’allenatore rossonero: “Non è questione di attaccanti, se sei meno aggressivo non vinci”. Maignan, alla sua quarta stagione al Milan, mercoledì sera ha ripetuto le papere già viste con Cagliari e Como. Quest’anno troppi errori per il capitano. A San Siro servirà molta più rabbia e concentrazione.

L’Atalanta è andata ko con un rigore inesistente. Sconfitta 2-1 a Bruges con un rigore al 94esimo che ha fatto gridare allo scandalo l’allenatore Gasperini. Tutti d’accordo in casa della Dea: “Perdere così fa male ed è ingiusto”. Furioso Gasperini, che grida allo scandalo: “Questo non è più calcio. Il dramma sono i contatti: tanti giocatori cercano di rubacchiare qualcosa”. I veleni arbitrali dunque contagiano anche l’Europa. Miglior atalantino Zappacosta, in ombra Retegui e De Roon.

Il tabellone

Le otto vincenti dei playoff si aggiungeranno alle prime otto della classifica dei gironi già qualificate direttamente agli ottavi come l’Inter, per ora unica squadra italiana. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale saranno decisi soltanto dopo il ritorno dei playoff. Il nuovo sorteggio si farà il 21 febbraio. Gli ottavi si disputeranno il 4-5 marzo, ritorno 11-12. I quarti in aprile. Finale il 31 maggio a Monaco.